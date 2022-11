Leeds sera diffusé sur ESPN2 avant la révélation de la composition de la Coupe du monde USMNT

L’intérêt croissant pour Leeds United parmi les fans de football aux États-Unis porte ses fruits. À tel point que le match de l’équipe du mercredi 9 novembre en Coupe de la Ligue va être télévisé sur ESPN2 et ESPN+. Non seulement cela, mais le match de la coupe Leeds-Wolves de 14h45 ET va servir d’apéritif avant l’annonce de l’équipe de la Coupe du monde USMNT.

Une fois la diffusion de Leeds-Wolves terminée sur ESPN2, la couverture passera à Brooklyn, pour dévoiler la liste USMNT.

Comment regarder la révélation de la composition de la Coupe du monde USMNT

L’événement USMNT World Cup Roster Reveal commence à 17 heures, avec une couverture en direct de Brooklyn Steel à New York. Brooklyn Steel, une salle de concert d’une capacité de 1 800 places, est une salle où les participants se tiennent debout. Cependant, l’événement est sur invitation uniquement. Il y a aussi une réception et une fête post-révélation de chaque côté de l’annonce réelle des noms.

Pour ceux qui regardent à la maison, le programme d’une heure est disponible à la fois sur la télévision traditionnelle et en streaming. Comme indiqué, les téléspectateurs peuvent regarder à 17 heures sur ESPN2 ou ESPN +. En plus de la révélation et de Gregg Berhalter, il y a des joueurs qui font le voyage au Qatar pour jouer.

La couverture de football d’ESPN

Même si FOX Sports a les droits sur la Coupe du monde 2022, ESPN a acquis les droits de diffusion du grand événement USMNT. Ce n’est qu’une partie d’une semaine chargée pour le football sur ESPN +.

Outre le match de Coupe de la Ligue de Leeds United contre les Wolves, ESPN + diffuse plusieurs autres matchs de la compétition. En Allemagne, il y a une pleine semaine d’action en Bundesliga. De plus, le 6 novembre est la date de diffusion de l’émission spéciale d’ESPN E60 sur la controverse au Qatar.

En parlant de Leeds United, l’ironie est que c’est Jesse Marsch qui dirige le club d’Elland Road. Selon la performance de l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, à la Coupe du monde 2022, Marsch serait le favori pour le poste américain si Berhalter ne réussissait pas. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela n’arrive. En attendant, nous souhaitons bonne chance à Berhalter pour Qatar 2022.