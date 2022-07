Leeds s’apprête à poursuivre sa campagne de renforcement ; clôture sur Arnaud Kalimuendo

Par Andrew Thompson









La campagne de recrutement à Leeds United devrait se poursuivre ce soir après que l’équipe d’Elland Road a conclu un accord pour sa septième signature de l’été dans la veine de la starlette française U21 du Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo.

Leeds avait une offre initiale de 20 millions d’euros rejetée plus tôt dans la journée, mais est immédiatement revenue avec une offre de 25 millions d’euros (21 millions de livres sterling) que le PSG semble heureux d’accepter selon les rapports de 90 minutes via Graeme Bailey.

Leeds United est en pourparlers pour signer l’attaquant du PSG Arnaud Kalimuendo et ils sont sur le point de conclure un accord de 25 millions d’euros.@90min_Football https://t.co/5caISjOoKh – Graeme Bailey (@GraemeBailey) 14 juillet 2022

Avec l’attaquant principal Patrick Bamford étant de plus en plus considéré comme un risque de blessure et les seules autres véritables options à l’avant-centre passant par les produits de l’académie Joe Gelhardt et Sam Greenwood, un mouvement pour Kalimuendo pourrait être un véritable coup de transfert au milieu des besoins actuels dans le Yorkshire.

Kalimuendo vient de terminer un passage de deux ans au Racing Club de Lens qui a vu son stock augmenter considérablement au cours de cette période, une qui comprenait une saison de 12 buts en 2021-22 qui l’a vu en tête du chat des buts au Stade Bollaert-Delelis.

Bien que Leeds ait initialement été confronté à la concurrence de son compatriote de Premier League Newcastle United, Kalimuendo pourrait être ajouté à une liste croissante d’accords de transfert confirmés crédibles perpétrés par le directeur du football Victor Orta et le manager Jesse Marsch.

Les accords conclus pour la paire du RB Salzbourg Brenden Aaronson et Rasmus Kristensen, Tyler Adams du RB Leipzig, Marc Roca du Bayern Munich, Luis Sinisterra du Feyenoord Rotterdam et Darko Gyabi, diplômé de l’académie de Manchester City, ont montré la réelle intention de Leeds de réformer l’équipe première après les défaites. de Raphinha et Kalvin Phillips.

Mais Leeds pourrait vraiment être dans un meilleur endroit au début de la campagne nationale 2022-23, et avec le profil d’âge de bon nombre de leurs nouvelles recrues estivales devenant clair, l’image à long terme sous Jesse Marsch pourrait être très prometteuse.

