Leeds Rhinos et Jason Robinson dirigent le projet d’héritage de la ligue de rugby à Chapeltown | Nouvelles de la ligue de rugby

La Leeds Rhinos Foundation s’associe à la JRLA pour lancer la Age Partnership Schools Cup et relancer les Chapeltown Cougars

Lorsqu’un jeune Jason Robinson a grandi dans la région de Chapeltown à Leeds, il ne savait pas quelle différence il ferait pour cette communauté diversifiée, plus loin sur la route.

La légende du cross-code est maintenant déterminée à redonner à la région où il est né et a grandi dans une nouvelle initiative entre la Leeds Rhinos Foundation et l’Age Partnership avec l’aide de son équipe bien-aimée de la Ligue jamaïcaine de rugby.

Jason Robinson, Age Partnership et Andrew Thirkill, président de Leeds Rhinos, se sont réunis pour parrainer 10 écoles primaires de la région avec un kit pour deux équipes scolaires, ce qui signifie que plus de 200 enfants auront la possibilité de jouer à la ligue de rugby.

La Age Partnership Schools Cup se déroulera au cours du premier trimestre scolaire précédant la Coupe du monde et chaque enfant aura la possibilité de jouer à Headingley en septembre. Les enfants joueront également au jeu de témoignage de Jordan Turner à Castleford Tigers où ils recevront tous des certificats.

Robinson a dit Sports aériens: « Ce projet me tient énormément à cœur d’avoir grandi ici à Chapeltown. C’est formidable pour moi de pouvoir travailler avec Age Partnership pour lancer la Schools Cup.

« Être ici avec l’équipe de la Ligue jamaïcaine de rugby est une opportunité fantastique d’inspirer tant d’enfants qui n’ont pas eu la chance de courir au grand air pendant la pandémie de Covid, mais qui peuvent maintenant rire et sourire avec leurs amis et participer à la jeu que nous aimons tous.

0:54 La légende de la ligue de rugby Jason Robinson redonne à sa communauté d’enfance de Chapeltown à Leeds La légende de la ligue de rugby Jason Robinson redonne à sa communauté d’enfance de Chapeltown à Leeds

« La chose la plus importante pour l’ensemble du partenariat est de pouvoir réunir des enfants d’horizons si divers dans le même espace et de s’assurer que ces communautés voient qu’il existe une voie vers le sport d’élite et une chance de réussir ici dans Chapeltown et au-delà. »

Leeds et la Jamaïque ont une longue histoire avec une grande partie de la génération Windrush s’installant dans la ville principalement dans la région de Chapeltown juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le club des Leeds Rhinos a grandement bénéficié au fil des ans de ces premiers colons avec des joueurs comme Ellery Hanley, l’entraîneur de la Jamaïque Chev Walker, Anthony Farrell, Ryan Bailey et bien d’autres représentant le club né de ces premiers colons des Caraïbes.

3:04 Lors du lancement de l’Age Partnership Schools Cup et de la relance du club communautaire Chapeltown Cougars – nous avons rencontré l’équipe nationale jamaïcaine alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde Lors du lancement de l’Age Partnership Schools Cup et de la relance du club communautaire Chapeltown Cougars – nous avons rencontré l’équipe nationale jamaïcaine alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde

« C’est énorme pour nous en tant que club de Leeds Rhinos de nous assurer que nous pouvons faire entrer la ligue de rugby dans ces diverses communautés non seulement ici mais dans tout le pays », a déclaré Thirkill. Sports aériens. « Nous avons la capacité, à travers le sport, de toucher tant de vies dans ces domaines et de montrer qu’il existe un chemin pour tout le monde. »

« Amener le sport dans les écoles dans ce qui a toujours été un domaine très difficile était une grande priorité pour moi en tant que président de Leeds Rhinos.

« Mon rêve est de voir beaucoup plus d’enfants du nord et des nombreuses autres régions du Royaume-Uni jouer à la ligue de rugby et peut-être en voir quelques-uns arriver sur la scène internationale à un moment donné dans un avenir pas si lointain. «

0:31 Le président de Leeds Rhinos, Richard Thirkill, parle d’un nouveau projet avec Age Partnership et Jason Robinson Le président de Leeds Rhinos, Richard Thirkill, parle d’un nouveau projet avec Age Partnership et Jason Robinson

Bob Bowman, le COO de la Leeds Rhinos Foundation a déclaré Sports aériens ce qu’il fallait pour faire d’un projet de cette envergure un succès. « Il faut établir des partenariats pour que cela fonctionne », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement espérer que les gens se présentent et participent à cause de la réputation du sport.

« Des projets comme l’Age Partnership Schools Cup doivent être encouragés et aidés à se développer et c’est ce que nous avons l’intention de faire ici à partir de Chapeltown.

« Il y a toujours eu une énergie et une volonté de travailler dans les quartiers les plus diversifiés de la ville et maintenant, grâce à la vision de personnes comme Jason Robinson, nous pouvons rendre la vie de certains de ces enfants plus épanouissante et en mettant un développement dédié agent dans ce domaine, le plan aura toute l’aide dont il a besoin pour se concrétiser.

0:30 Le directeur de l’exploitation de la Leeds Rhinos Foundation, Bob Bowman, s’attend à ce que des talents dénichés émergent à Chapeltown Le directeur de l’exploitation de la Leeds Rhinos Foundation, Bob Bowman, s’attend à ce que des talents dénichés émergent à Chapeltown

« Je peux vous le dire maintenant, nous allons sans aucun doute dénicher certains des futurs talents de la ligue de rugby, ne vous inquiétez pas pour ça! »

L’équipe jamaïcaine sera basée à Leeds pour la prochaine Coupe du monde et la Jamaican Rugby League Association, avec l’aide de Robinson, espère garantir la création d’un héritage au cœur de la communauté caribéenne dans la ville hôte du pays.