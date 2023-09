Leeds Rhinos est le plus gros échec de la Super League 2023, déclare Jon Wilkin de Sky Sports Rugby League | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Leeds Rhinos ont été « les plus gros échecs de la saison de Super League », déclare Jon Wilkin

Ligue de rugby Sky Sports L’analyste Jon Wilkin a qualifié les Leeds Rhinos de « plus gros flops » de la saison 2023 de Super League, ajoutant qu’ils sont « un club bizarre en ce moment ».

Les Rhinos, qui ont décroché le titre pour la dernière fois en 2017 mais ont été finalistes la saison dernière, occupent une modeste huitième place au classement de la Super League avec deux matchs à jouer cette saison, mais sont pratiquement assurés de rater le top six et les séries éliminatoires.

S’exprimant sur le Sky Sports News Ligue de Rugby Verdict mercredi, Wilkin s’est montré très critique à l’égard de Leeds.

« Le plus gros échec de la Super League pour moi en ce moment est celui des Leeds Rhinos, pour plusieurs raisons », a-t-il déclaré.

« Brian McDermott a été évincé et limogé de son poste d’entraîneur après une période au cours de laquelle Leeds a connu un succès incroyable. Et la culture a été qualifiée de toxique et devait changer.

« Ma question est la suivante : où est leur culture maintenant ? Parce qu’ils viennent de sortir des séries éliminatoires en boitant. Ils ont été absolument servis par Wigan, 50-0, devant des fans très déçus.

« Je pense que le recrutement a été chaotique au cours des quatre ou cinq dernières saisons.

« Et si vous parlez d’une culture toxique à l’époque où Brian McDermott était aux commandes, comment pourriez-vous la décrire maintenant ?

« Votre meilleur joueur joue pour Castleford (Blake Austin, prêté), et votre meilleur jeune joueur (Sam Walters) est parti parce que vous ne lui paieriez pas assez d’argent.

« Cela me semble bizarre. Un club bizarre en ce moment qui n’a que très peu de sens. »

En ce qui concerne les clubs les plus performants de la saison jusqu’à présent, Wilkin a ajouté :

« En termes de flyers de la saison : Hull KR, Salford pourraient également se faufiler en séries éliminatoires, Leigh est sans aucun doute l’histoire de la saison.

« Et puis les autres pilotes sont St Helens, Wigan et Catalans, qui ont tous été exceptionnels toute l’année.

« Ça a été une année incroyable. »

Jenna Brooks et Wilkin sont rejoints par Konrad Hurrell, du centre de St Helens, pour discuter de tout, de sa vie de famille à la maison à Tonga à ses plaisirs coupables en matière de nourriture.

