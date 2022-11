Leeds remporte une victoire palpitante contre Bournemouth

Leeds United a produit un superbe retour en deuxième mi-temps alors que Crysencio Summerville a marqué le vainqueur pour le deuxième match consécutif pour aider son équipe à décrocher une victoire palpitante 4-3 contre Bournemouth à Elland Road samedi.

Les Blancs étaient à terre et enterrés, menés par deux buts à 1-3 en seconde période avant que les changements inspirés de Jesse Marsch depuis le banc ne contribuent à assurer une victoire mémorable.

Début fou suivi d’une fin folle

Leeds a commencé le match de manière époustouflante avec Marcos Senesi de Bournemouth faisant tomber Summerville au banc des pénalités. Rodrigo Moreno a converti le coup franc pour envoyer les supporters locaux dans le délire avec seulement trois minutes jouées. Marcus Travanier a rétabli la parité quelques minutes plus tard, son premier but en Premier League, à la maison après la défense calamiteuse de Leeds. Phil Billings a donné l’avantage à Bournemouth à la dix-neuvième minute avec un effort de curling qui a laissé le gardien de but de Leeds Illan Meslier bloqué sur sa ligne, impuissant.

Travanier, qui, ironiquement, est originaire du Yorkshire, a terrorisé l’ailier de Leeds Rasmus Kristensen en première mi-temps et l’équipe itinérante aurait dû être hors de vue avant la pause.

Kieffer Moore, a raté une gardienne après une défense horrible de Leeds une fois de plus tandis que l’effort lié au but de Jefferson Lerma a dégagé la ligne par Pascal Struijk. Les supporters locaux ont fait entendre leur voix en huant leur équipe hors du terrain à la fin de la première mi-temps.

Bournemouth est sorti le plus fort des deux équipes, Travanier l’architecte offrant une fois de plus une réduction à Dominic Solanke, ce dernier qui a marqué avec un coup audacieux donnant aux Cherries une avance de deux buts. L’écriture semble être sur les murs pour Leeds, mais les remplacements inspirés de Marsch ont renversé le jeu. Le superbe curleur du pied gauche de Sam Greenwood a ramené un but pour l’équipe locale au tournant de l’heure. Liam Cooper a soulevé le toit à Elland Road, alors qu’il montait le plus haut du coin de Greenwood huit minutes plus tard, envoyant les supporters locaux en liesse dans les gradins.

Leeds a continué à mettre la pression sur Bournemouth et l’équipe locale a saisi le vainqueur à six minutes de la fin. Summerville a terminé une contre-attaque ultra-rapide par un autre remplaçant, Degnand Gnonto, qui a dépassé presque toute la longueur du terrain pour alimenter le ballon sur une plaque pour le buteur. Le résultat donnera à Marsch, le manager américain, un répit bien nécessaire alors que son équipe se construit depuis la victoire 2-1 de la semaine dernière contre Liverpool à Anfield.

Les malheurs défensifs continuent

Défensivement, il y a beaucoup à travailler pour Marsch, car toute la ligne arrière a été retirée de sa position à plusieurs reprises, semblant vulnérable à chaque fois que l’opposition franchissait la ligne médiane. Kristensen, qui a un match fantastique contre Liverpool, ressemblait à l’ombre du joueur de la semaine dernière. Robin Koch et Liam Cooper ont l’air d’un couple de défenseurs centraux très nerveux, Struijk étant le seul point positif du match avec une démonstration inspirée en position d’arrière gauche.

À l’avant également, Leeds était édenté en attaque en première mi-temps, le penalty de Rodrigo étant le seul tir cadré. Il semble y avoir très peu de compréhension entre Taylor Adams et Marc Roca au milieu du terrain, donc Bournemouth courait Leeds en lambeaux sur chaque brin d’herbe.

Cependant, cela a rapidement changé après que l’équipe à l’extérieur a pris les devants 3-1 et que Marsch a fait venir Greenwood et Gnoto, les deux remplaçants fournissant une couverture, portant le ballon et étant directs avec leurs courses dans la moitié de terrain adverse. Brendan Aaronson a également élevé son jeu en trouvant des espaces derrière la ligne arrière et soudain, l’équipe locale a semblé menaçante à chaque attaque.

Les changements inspirés ont sorti Leeds de la position précaire, les élevant à la treizième place du tableau. Marsch espère que son équipe pourra en faire trois de suite lorsqu’elle se rendra à Londres pour un test difficile contre Tottenham. En milieu de semaine, Leeds affrontera les Wolves Wolves pour un affrontement au troisième tour de la Coupe Carabao.

L’équipe de Gary O Neil, cependant, sera fortement déçue, laissant une fois de plus un but filer, après sa défaite 2-3 contre Tottenham la semaine dernière. Les Cherries affronteront ensuite Everton, les affrontant deux fois en l’espace de quatre jours dans la Coupe Carabao et le prochain tour de matches de Premier League, avant de se diriger vers la Coupe du monde au Qatar.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire