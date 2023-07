Leeds nomme Daniel Farke pour apporter son expérience en Premier League

Leeds United a signé l’ancien manager de Norwich City, Daniel Farke, pour un contrat de quatre ans en tant que nouveau manager. L’Allemand de 46 ans a dirigé les Canaris pendant quatre saisons. À deux reprises, il a guidé le club vers la Premier League.

Farke était l’entraîneur-chef du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga la saison dernière. Le club allemand l’a laissé partir après avoir terminé 10e du classement. Après une saison au cours de laquelle il a licencié deux managers, Leeds a été relégué de la Premier League en 2022-23. Il a récolté deux points lors de ses neuf derniers matchs de la campagne.

En 2020, sous la direction de Marcelo Bielsa, ils ont été promus au premier rang après 16 ans d’absence. Jesse Marsch a remplacé Marcelo Bielsa en février de la saison suivante, le club menaçant de relégation. Cependant, un an plus tard, Javi Gracia est intervenu. Il a duré un peu plus de deux mois à Elland Road.

Daniel Farke ravi de prendre la relève à Leeds

« Je me sens humble en ce moment, je sais qu’il est de ma responsabilité de répondre à toutes les attentes et je veux rendre la confiance qui m’a été témoignée. Le plus important est de créer à nouveau une solidarité et une unité au sein de ce club et, à partir d’aujourd’hui, j’y travaillerai avec mon staff et mes joueurs, et j’espère que nos supporters seront là quand nous en aurons besoin. Je ne peux pas attendre le premier match de la saison », a déclaré Farke sur le site Internet du club.

Le CV de Farke semble prometteur pour Leeds

Après avoir été entraîneur-chef des réserves du Borussia Dortmund, Farke a assumé le rôle de direction à Carrow Road en juin 2017. Lors de sa deuxième saison complète à Norwich City, Farke a dirigé l’équipe pour remporter le titre de champion. Lors de ce premier voyage en Premier League sous Farke, Norwich a terminé en bas. Puis, une fois de plus, Norwich a remporté le championnat pour assurer sa promotion.

Après un début de saison 2021-22 décevant, Farke a été démis de ses fonctions en novembre. Par la suite, il a brièvement assumé le rôle de direction du club russe de Krasnodar, mais en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il est parti sans superviser aucun match. Farke a ensuite rejoint Mönchengladbach l’été dernier pour un contrat de trois ans.

