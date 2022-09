Leeds ne parvient pas à signer l’attaquant Bamba Dieng; La tentative de détournement de Nice échoue pour des raisons médicales

Dans une tournure dramatique des événements, le footballeur sénégalais Bamba Dieng est sorti d’un terminal de jet privé pour prendre un vol en direction de Leeds, mais il a finalement décidé de rejoindre l’équipe française de football de Nice. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là car Dieng aurait échoué à son examen médical à Nice.

Fulham aurait également participé à la course à la corde à Dieng, mais ils n’ont finalement pas réussi.

Dieng devait rejoindre Leeds jeudi. Son passage du côté de la Premier League anglaise est devenu presque certain après qu’Andrea Radrizzani, le propriétaire majoritaire de Leeds, s’est même ouvert sur le transfert proposé sur Twitter.

“Convenu. Accueillons Bamba Dieng et nous continuerons à travailler sur Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l’excellent travail que font Jesse et le personnel », avait écrit Radrizzani jeudi.

Leeds aurait conclu un accord d’une valeur d’environ 8,6 millions de livres sterling avec le club de football français de Marseille pour signer Dieng. Mais les pourparlers de transfert ont échoué de façon spectaculaire après que Dieng ait finalement changé d’avis.

Nice est intervenu tardivement pour détourner l’affaire. Il est entendu que l’offre de Nice est venue à un moment où Dieng attendait à l’aéroport pour se rendre à Leeds.

L’attaquant de 22 ans a rejoint Marseille en février de l’année dernière et depuis lors, il a marqué neuf buts pour le club de football français. Il a jusqu’à présent enfilé le maillot marseillais à 42 reprises. Dans le circuit international, il a représenté le Sénégal lors de 11 matches et a trouvé le fond des filets à deux reprises.

La décision de Dieng de rejoindre Nice est apparue comme un coup dur pour Leeds lors du mercato estival. Le manager de Leeds, Jesse Marsch, voulait désespérément signer un attaquant après que Rodrigo se soit blessé à l’épaule contre Everton mardi. De plus, l’ailier Dan James devrait quitter Leeds et rejoindre Fulham en prêt.

“Une mise à jour sur Rodrigo – quand elle apparaît, c’est à peu près le meilleur scénario de cas possible. Cela signifie qu’il n’a pas besoin de chirurgie et qu’il peut, espérons-le, se calmer dans trois à quatre semaines », avait déclaré Marsch selon The Sun.

Avec huit points en cinq matches, Leeds se retrouve actuellement à la septième place du classement de la Premier League.

