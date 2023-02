Leeds limoge Jesse Marsch après seulement 2 victoires en championnat en 6 mois

Leeds United a relevé le manager Jesse Marsch de son rôle lundi. L’Américain n’a pris le relais à Elland Road que le 28 février 2022. Après avoir échappé à la relégation il y a une saison, Leeds est de retour vers le bas du tableau après 21 matchs joués. Leeds sur le limogeage.

Leeds est 17e, seulement devant Everton au 18e en fonction de la différence de buts. Le club est sans victoire depuis la Coupe du monde en championnat. Quatre défaites et trois nuls depuis une victoire contre Bournemouth avant la Coupe du monde ont fait couler le club du 12e au 17e.

Plus récemment, Leeds a perdu un match serré contre Nottingham Forest. Bien qu’il ait accumulé plus d’occasions, le match a servi d’échantillon de la durée de la saison. Leeds n’a que quatre victoires cette saison, jusqu’à présent. C’est le plus bas de la ligue avec les trois clubs de la zone de relégation. La série actuelle sans victoire du club est sa deuxième cette saison d’au moins sept matchs.

L’incohérence est endémique tout au long de la saison de Leeds. Une semaine, il bat Liverpool à Anfield avec un but dramatique à la mort. Bien sûr, cela vient après quatre défaites consécutives par seulement cinq buts combinés. Leeds est une équipe passionnante pour les neutres, mais stressante pour les supporters.

Maintenant, c’est sans manager. Le contingent américain du club reste désormais avec Tyler Adams, Brenden Aaronson et la nouvelle acquisition Weston McKennie. Leeds est maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef.

Jesse Marsch limogé par Leeds après une mauvaise forme

Après la défaite à Forest, les partisans de Leeds appelaient au licenciement de Marsch. Ils ont fait la même chose la saison dernière alors qu’il semblait presque certain que Leeds sombrerait dans le championnat.

Marsch a alors échappé à la chute. Il ne pouvait pas échapper à la hache cette fois.

Leeds n’a pas encore nommé de remplaçant pour Marsch. Cependant, les rapports indiquent que la réembauche de Marcelo Bielsa est hautement improbable. Au lieu de cela, un nom flottant autour des rumeurs est . L’actuel manager de West Bromwich Albion a précédemment entraîné l’équipe de Leeds United U23. À West Brom, Corberán a aidé le club à passer de la 16e à la 6e place. Après sa prise de contrôle, les Baggies ont 10 victoires et trois défaites en championnat.

Cependant, ce ne sont que des rumeurs. Tout nouvel entraîneur devrait affronter Manchester United lors de matchs consécutifs, car ceux-ci sont les prochains en championnat pour les Blancs.

Ouvrir d’autres portes à Marsch

Jesse Marsch est sans emploi, mais certains supporters américains peuvent espérer que ce n’est pas pour longtemps. Il y a une ouverture d’entraîneur à l’équipe nationale masculine des États-Unis. Déjà familier avec de nombreux joueurs américains, à savoir Adams, Aaronson et McKennie, Marsch est l’un des entraîneurs les plus talentueux originaires des États-Unis, malgré ses récents records à Leeds et RB Leipzig.

Il y a un certain nombre de noms qui tournent autour du poste, dont Gregg Berhalter. Cependant, l’acquisition de Jesse Marsch pourrait être une bonne décision avec un pedigree européen.

PHOTO : IMAGO / PA Images