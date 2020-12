Désolé les gars, mais après avoir entendu Martin Tyler être presque essoufflé dans ses louanges de Leeds United pendant 90 minutes lors de leur martèlement par Manchester United, je me suis demandé si j’avais lu le score correctement?

À un moment donné, il s’est rendu compte qu’ils l’appréciaient. Non, ils ne l’étaient pas!

Personne n’aime perdre 6-2, c’est un non-sens!

Peu importe que ce soit un match de championnat du dimanche ou une finale de Coupe du monde. Cela m’a également fait réaliser à quel point nous, dans les médias, créons des mythes.

Les statistiques de Marcelo Bielsa en tant que manager de club sont assez moyennes. Il a remporté deux titres Clausuras et un titre Apertura en Argentine et a fait sortir Leeds du championnat.

Ce ne sont pas les statistiques d’un grand manager et pour être un grand manager, il faut gagner les plus gros trophées, sinon à quoi ça sert d’être compétitif?

C’est un bon manager qui a une idée très ouverte et large de la façon dont le jeu devrait être joué, mais il a un talon d’Achille en Premier League, ce qui est son incapacité à défendre.

Vous ne pouvez pas concéder 30 buts en 14 matchs, et plus de trois buts six fois. Je m’en fiche si vous marquez 100 buts à l’autre bout, 30 buts en Premier League après 14 matchs, c’est médiocre.