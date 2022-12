Leeds contre Manchester City : Premier League – en direct

il y a 36 mois 14.08 HNE

Nouvelles de l’équipe

Ilan Meslier commence dans le but pour Leeds après s’être remis d’une fièvre glandulaire. Crysencio Summerville commence sur le banc et avec Tyler Adams est suspendu, Sam Greenwoood et Adam Forshaw commencent.

Illan Meslier de Leeds United prend le terrain pour l’échauffement. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

L’attaquant de Manchester City né à Leeds, Erling Haaland, est un partant évident contre son père Alfie ancien club, où il affrontera son père l’entraîneur du RB Salzburg Jesse Marsch. Jack Grealish s’aligne également contre Leeds, Cole Palmer s’éloignant de l’équipe qui a commencé lors de la victoire de la Coupe Carabao en milieu de semaine contre Liverpool. Ederson est de retour dans le but pour City, tandis que John Stones remplace Aymeric Laporte au cœur de la défense de City.