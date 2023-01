Leeds contre Brentford : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 2h Nouvelles de l’équipe

il y a 6 mois 09h47 HNE Peep peep peeeeeep. C’est tout pour le moment. Aucune des deux équipes n’a mérité de but jusqu’à présent.



il y a 7 mois 09h45 HNE Rien n’est trop niche pour Internet : @A_Hess C’est marrant que tu poses des questions sur le snood cette semaine, car un explicatif a été fait par Tifo lundi https://t.co/Iq73wzkTN0 – Asha (@Melatomin) 22 janvier 2023



il y a 9 mois 09h43 HNE 41 minutes : Le meilleur mouvement du match de Leeds survient lorsque Wober étouffe une attaque de Brentford et envoie le ballon dans les pieds de Rodrigo pour déclencher un contre. L’attaquant choisit Harrison avec un excellent ballon pour la première fois, mais le milieu de terrain, avec des acres à parcourir, prend une touche douloureusement lourde et perd la possession. Quel gâchis.



il y a 13 mois 09h39 HNE 39 min : Rodrigo fait bien de créer un mètre d’espace sur le bord de la boîte, mais son tir du pied gauche est insuffisamment cuit et facilement capté par Raya.



il y a 14 mois 09h38 HNE 37 mn : Chance pour Brentford. Un centre profond de Roerslev navigue juste au-dessus de Toney mais tombe aux pieds d’Henry, qui arrive dans la surface par la gauche. Confronté au choix de tirer sous un angle ou de l’envoyer carré pour un tap-in Toney, il opte pour ce dernier mais Koch l’a repéré et se précipite pour intercepter au dernier moment.



il y a 18 mois 09h35 HNE 33 mn : Toney, qui il y a une minute a abattu une balle haute avec un contrôle majestueux, tente d’attraper Meslier endormi au premier poteau avec un tir spéculatif à distance. Large.



il y a 19 mois 09h33 HNE 31 mn : Comme si on lui avait dit que le jeu avait besoin d’une touche de classe, Gnonto muscade son homme sur la gauche et joue un une-deux soigné avec Rodrigo. La passe de retour est cependant un peu trop forte et l’attaque s’essouffle après qu’il ait été forcé à l’écart. Mais un moment de qualité bienvenu de la part du jeune de Leeds.

il y a 21 mois 09h31 HNE 28 mn : Momentanément enflammé, Leeds fonce vers l’avant. Harrison fouette une belle balle dans la surface, elle n’est qu’à moitié dégagée et casse à Aaronson, dont le tir est désespérément bloqué par un défenseur de Brentford à plat ventre. Le volume à Elland Road monte d’un cran.



il y a 23 mois 09.29 HNE 26 mn : Lutte! Adams et Jensen se disputent la possession sur la ligne de touche et la transforment en un match de bousculade complet sur le terrain de jeu une fois que le ballon est sorti du jeu. Il assume le rôle d’enseignant, les gronde tous les deux et les envoie sur leur chemin. Mathias Jensen de Brentford est confronté à Tyler Adams de Leeds United. Photographie : Gareth Copley/Getty Images

il y a 27 min 09.26 HNE 23 mn : Mbeumo fouette dans une croix inswinging après avoir pris un petit corner et Meslier s’envole avec confiance pour le frapper d’un poing. Pinnock récupère le ballon et forme un centre depuis la gauche qui saute sur le haut de la barre transversale, mais il est sorti du jeu.



il y a 30 min 09.22 HNE 20 mn : David Raya prend son temps sur un coup franc à mi-chemin dans la moitié de terrain de Brentford. Il regarde l’image devant lui, identifie sa cible, se fixe… et la bloque tout droit hors du jeu pour un coup de pied de but.



il y a 36 mois 09h17 HNE Joe Pearson résout le mystère : “Il me semblait me rappeler que les avançons étaient interdits il y a quelques années, alors j’ai regardé. Bien sûr, la FIFA a interdit le snood en 2011. Ce n’est qu’un exemple de l’impact que Carlos Tevez a eu sur le jeu. “



il y a 37 min 09h15 HNE 13 mn : Wober le prend du pied gauche en cherchant à boucler son tir par-dessus le mur. Il en fait autant, mais la balle ne lâchera pas le temps et navigue sans danger.



il y a 39 min 09h14 HNE 12 mn : Jensen est surpris en train de tergiverser sur le ballon au bord de sa propre boîte et alors qu’Aaronson entre dans la zone, il est renversé par Norgaard. A quelques centimètres près, c’est un coup franc.



il y a 43 mois 09.09 HNE 6 min : Le jeu s’est un peu calmé, les deux équipes profitant de périodes de possession prolongées. Les visiteurs jouent peut-être un peu plus profondément, dans le but de casser intelligemment – ​​ce qu’ils font presque en bas à gauche jusqu’à ce que Wober intervienne avec un défi glissé.



il y a 48 mois 09.04 HNE 3 minutes : Petit modèle de jeu jusqu’à présent. Après de bons travaux d’Adams, Harrison avance et essaie de repérer la course fulgurante de Rodrigo mais se trompe d’angle et l’attaquant, devant arrêter sa course, se trompe.

il y a 50 m 09.02 HNE 1 minute: Et c’est parti. Brentford donne le coup d’envoi et lance le ballon vers Toney, qui défie bien dans les airs et s’éloigne d’un instantané du pied gauche sous un angle. Il survole, mais c’est une bonne six premières secondes de la part des visiteurs.



il y a 53 mois 08h59 HNE Les équipes sont sorties et les visages du jeu sont allumés. Tout comme les gants. Qu’est-il arrivé au snood, hein ?



il y a 1h 08h53 HNE @hankbobbym tweete dans : «Le meilleur chien de gestion de LinkedIn doit être Brendan Rodgers et ses bêtises brentiennes. “L’une de mes forces est que j’apprends et j’aime apprendre de toutes sortes de personnes de tous horizons.” Un bon point bien fait. Rodgers est un entraîneur formidable, mais il n’aime pas du tout le langage de la gestion. Ma préférée est « Vous pouvez vivre sans eau pendant plusieurs jours, mais vous ne pouvez pas vivre une seconde sans espoir », mais c’est une question de goût personnel.



il y a 1h 08h49 HNE Et voici notre homme à Elland Road, Will Unwin : Il fait froid et Leeds n’a plus gagné en Premier League depuis début novembre, mais Elland Road regorge de fans qui espèrent que c’est le jour où l’équipe cliquera. Jesse Marsch dit qu’il peut voir une amélioration chaque semaine et une victoire de la FA Cup sur Cardiff qui remonte le moral signifie qu’il y a des raisons d’espérer, mais Brentford n’a pas perdu depuis sept ans et sait comment ouvrir des défenses, en particulier une aussi poreuse que Leeds.



il y a 1h 08h47 HNE “Fan de Brentford ici,” écrit Alex Ross. « Malgré une forme récente, je suis Gnonto confiant sur un résultat. J’espère que nous pourrons Schade, cependant. Oh cher.



il y a 1h 08h37 HNE “J’ai vraiment hâte de celui-ci,” écrit Shaun Tooze. “Sur le papier, cela ressemble à un jeu de bout en bout. J’adore l’esprit et la folie de Leeds, et Brentford a vraiment impressionné cette saison, avec de très grands noms qui se sont retournés. Je m’attends à un classique de ding-dong. Donc, 0-0 alors hein.



il y a 1h 08h26 HNE Sur cette note, qui est le plus Responsable LinkedIn ? Eddie Howe et Graham Potter se distinguent le plus évidemment pour moi – à la fois douloureusement sérieux et pas timides d’un peu de langage de gestion dénué de sens. Marco Silva a aussi une forte odeur de LinkedIn. Plus pour plus?

il y a 2h 08.21 HNE Quelques lectures d’avant-match : Louise Taylor sur l’abondance d’options offensives de Leeds… et l’arrivée de leur manager sur LinkedIn : Jesse Marsch a son attaque liée mais Leeds est une équipe de contradictions Lire la suite



il y a 2h 08h16 HNE Marsch raconte Sky Sports que son équipe doit “trouver des moyens de ne pas abandonner de buts”. Très bien.



il y a 2h 08h15 HNE Alors Jesse Marsch donne Max Wober son premier départ au cœur de la défense assiégée de Leeds et récompense le jeune Wilfried Gnonto pour son doublé chic contre Cardiff en le gardant sur le côté, en tête avec Rodrigo. Cela signifie qu’il y a beaucoup de puissance de feu sur le banc à domicile, sous la forme de Patrick Bamford, Georginio Rutter et Luis Sinisterra. Thomas Frank fait venir Rico Henry et Mads Roerslev, qui occuperont probablement les flancs de chaque côté d’un arrière trois.



il y a 2h 08.09 HNE Nouvelles de l’équipe Londres : Meslier; Ayling, Struijk, Koch, Wober ; Adams, Roca, Aaronson, Harrison ; Rodrigue, Gnonto. Remplaçants : Robles, Firpo, Llorente, Kristensen, Greenwood, Sinisterra, Bamford, Rutter, Gelhardt. Brentford : Raya ; Roerslev, Ajey, Pinnock, Mee ; Henry, Norgaard, Jensen, Dasilva ; Mbeumo, Toney. Remplaçants : Strakosha, Hickey, Schade, Wissa, Zanke, Ghoddos, Lewis-Potter, Damsgaard, Janeit.

