Leeds confirme le rachat des 49ers Enterprises par Andrea Radrizzani et vise un « retour rapide en Premier League »

Les 49ers Enterprises ont finalisé une prise de contrôle complète de Leeds United par Andrea Radrizzani.

Le véhicule d’investissement lié à la NFL, les 49ers de San Francisco, a mis fin au règne de six ans de l’homme d’affaires italien à Elland Road en rachetant sa participation de 56%.

1 Le temps de Radrizzani au club est terminé Crédit : AFP

Leeds United peut confirmer qu’un accord a été conclu entre Aser Ventures et 49ers Enterprises pour l’achat du club – Leeds United (@LUFC) 9 juin 2023

Les 49ers Enterprises détenaient déjà 44% des actions du club, mais contrôlent désormais totalement l’équipe récemment reléguée.

Confirmant l’accord, une déclaration du club du Yorkshire disait: « Leeds United peut confirmer qu’un accord a été conclu entre Aser Ventures et 49ers Enterprises pour l’achat du club.

« Les deux parties continuent de travailler sur les détails, et d’autres mises à jour seront bientôt fournies.

« Nous restons concentrés sur un retour rapide en Premier League. »

L’accord valorise Leeds à 170 millions de livres sterling et comprend également la propriété d’Elland Road, que Radrizzani aurait offert en garantie dans ses tentatives d’achat de Sampdoria.

On dit que plus de 60 investisseurs composent 49ers Enterprises, avec les membres actuels du conseil d’administration de Leeds Paraag Marathe et Peter Lowry impliqués.

Une valorisation de 420 millions de livres sterling a été convenue par Radrizzani, mais suite à leur relégation, la valorisation des 49ers a diminué de 200 millions de livres sterling.

Radrizzani était devenu impopulaire parmi les fans alors que le club s’effondrait vers un retour au championnat.

Finissant 19e de la Premier League, le retour de trois ans de Leeds dans l’élite s’est terminé par un retour après 16 ans d’absence.