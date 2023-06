Leeds ciblera Brendan Rodgers comme prochain entraîneur, selon un rapport

Comme on pouvait s’y attendre, Leeds United et Sam Allardyce se sont séparés alors que le club se prépare pour la saison prochaine dans le championnat. L’entraîneur anglais avait déjà été amené dans l’équipe en dernier recours pour sauver le club de la relégation. Cependant, Leeds a perdu trois des quatre matchs avec Allardyce à la barre et n’a pas pu éviter la chute.

« A ce stade de ma carrière, je ne suis pas sûr que relever ce défi, qui est potentiellement un projet à long terme, soit quelque chose dans lequel je pourrais m’engager », a déclaré Allardyce dans un communiqué vendredi. « Je souhaite au club du succès pour l’avenir et j’espère que le club reviendra en Premier League, à laquelle il appartient. »

Allardyce a gagné plus de 150 000 $ par match à Leeds

Leeds aurait payé Allardyce environ 627 000 $ pour les quatre matchs infructueux avec le club. L’entraîneur vétéran devait également gagner un bonus supérieur à 3 millions de dollars s’il parvenait à éviter la relégation. Néanmoins, les Blancs ont terminé 19e au classement de la Premier League, à cinq points de la sécurité.

Avec le départ d’Allardyce, Leeds doit maintenant se concentrer sur la sécurisation de son prochain entraîneur-chef. Le gardien suggère que Brendan Rodgers figure sur la liste restreinte des candidats du club. Rodgers a récemment quitté son compatriote relégué Leicester City après quatre ans à la tête des Foxes. Outre Rodgers, le média affirme que Graham Potter, Carlos Corberán de West Brom et Régis Le Bris de Lorient.

Leeds connaît des turbulences dans les coulisses

Cependant, attirer un entraîneur de haut niveau pourrait être une tâche difficile pour les Blancs. Leeds est un peu en désordre dans les coulisses en ce moment, car il y a des incertitudes quant à la propriété du club. Le propriétaire majoritaire Andrea Radrizzani a récemment proposé de mettre le stade de l’équipe en garantie pour acheter la Sampdoria italienne. Cela n’a évidemment pas été bien accueilli par les supporters de Leeds.

Les parties prenantes minoritaires des 49ers Enterprises avaient auparavant prévu de racheter Radrizzani et de reprendre le club. Cependant, cela dépendait de Leeds évitant la relégation. De nouvelles négociations devraient avoir lieu entre les deux groupes d’investissement alors que Radrizzani prend le relais à la Sampdoria.

