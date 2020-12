LEEDS, Angleterre: Leeds est sorti du bon côté après deux pénalités litigieuses lors d’une victoire 1-0 contre Burnley en Premier League dimanche.

Patrick Bamford a marqué le seul but du match à la cinquième minute, convertissant un coup de pied après avoir été jugé avoir été trébuché par le gardien de Burnley Nick Pope après avoir accroché un long ballon. C’était le 10e but des attaquants de la saison.

Les joueurs de Burnleys ont été mécontents de cette décision par les répliques de l’arbitre suggérant que Pope aurait pu toucher le ballon et ils étaient également contrariés de ne pas se voir accorder de pénalité à l’autre bout du terrain à la 19e minute.

Le gardien de but de Leeds Illan Meslier est sorti pour récupérer un ballon haut et a semblé sauter dans le dos du défenseur de Burnley Ben Mee, qui était en compétition pour le ballon. Meslier lâcha le ballon et Ashley Barnes pivota pour tirer dans le filet mais une faute fut sifflée contre Mee.

Le VAR n’a pas pu accorder de but car l’arbitre avait sauté pour une faute avant que le ballon n’entre dans le filet.

Jack Harrison avait un tir bas bien sauvé par Pope après que Raphinha se soit cassé en avant après la faible passe de Mees, mais Burnley a dominé le reste du match sur une route vide d’Elland avec son approche physique et directe.

Meslier a produit une série de bons arrêts, notamment du tir féroce de Barnes dans les phases finales.

Alors que Leeds s’est hissé au milieu de la table, Burnley est resté deux points au-dessus de la zone de relégation après avoir disputé 14 matchs.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports