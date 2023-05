Leeds au bord de la relégation après sa défaite contre West Ham

Leeds United est sur le point d’être relégué de la Premier League après avoir perdu 3-1 contre West Ham dimanche après-midi.

Les Hammers ont effacé un déficit précoce pour manquer de vainqueurs confortables contre une équipe de Leeds qui a à peine montré une dent pour le combat.

Leeds a besoin d’un miracle pour survivre

Le résultat signifie que l’équipe de Sam Allardyce reste 18e et doit maintenant battre Tottenham Hotspur lors de la dernière semaine de match et espérer qu’Everton glisse contre Bournemouth pour conserver son statut de Premier League.

Les visiteurs ont commencé le meilleur des deux côtés, Patrick Bamford ayant l’air vif, emmenant le match à West Ham avec des courses de dard infatigables dans le dernier tiers.

Leeds aurait dû mener 1-0 à la quatrième minute lorsque Bamford a affronté Rodrigo Moreno au second poteau, mais l’attaquant a inexplicablement manqué à bout portant avec le but à sa merci.

Leeds prend mais ne peut pas garder l’avance

L’Espagnol s’est cependant racheté au 17e minute avec une finition sensationnelle de la remise en jeu à longue portée de Weston McKennie depuis l’aile gauche. Les Hammers n’ont pas baissé la tête et se sont calmés après avoir concédé. Leeds est entré dans une coquille trop défensive pour protéger son mince avantage.

Inévitablement, Declan Rice rétablit la parité au 31St minute après que Jarrod Bowen ait levé le ballon pour le milieu de terrain anglais qui a pressé sa volée sur le sol avant qu’elle ne touche le toit du filet.

Les deux équipes ont eu l’occasion de prendre l’avantage en profondeur en première mi-temps, mais aucune n’a pu trouver le filet en direction du tunnel.

West Ham a trouvé son mojo au début de la seconde mi-temps avec Lucas Paqueta, Bowen et Rice tirant les ficelles au milieu de terrain. L’équipe de David Moyes a tenu Leeds à distance avec sa belle gamme de passes alors qu’elle dominait la possession et était récompensée pour ses efforts dans le 72nd minute.

Danny Ings a fait passer Bowen avec une passe inversée pour ouvrir la défense de Leeds et ce dernier a terminé avec force pour donner aux hôtes une avance méritée de 2-1.

Manuel Lanzini a ensuite fait 3-1 à la quatrième minute du temps additionnel pour sceller la victoire après une merveilleuse supercherie du toujours brillant Paqueta.

Leeds n’a pas réussi à garder une feuille blanche pendant 12 matchs de Premier League, et ils en ont perdu 7.

Concéder des buts a été leur problème; ils en ont laissé 74 cette saison, un sommet en championnat, et cela pourrait bien leur coûter leur statut de ligue après la rencontre à domicile de la semaine prochaine contre Tottenham.

