Leeds approche pour signer Georginio Rutter de Hoffenheim

Leeds United tente de conclure un accord avec Hoffenheim pour l’international français des moins de 21 ans Georginio Rutter après avoir fait une approche pour le talentueux attaquant.

Comme l’a révélé pour la première fois Sky Germany hier, Leeds cible Rutter comme l’une des options sur la liste restreinte d’attaquants établie pour la fenêtre de transfert de janvier.

Le club d’Elland Road a fait sa première signature du mois plus tôt cette semaine avec un contrat de 10 millions de livres sterling pour le défenseur Max Wober du RB Salzburg, mais trouver un nouveau joueur offensif était une priorité majeure après une forme qui a laissé l’équipe de Jesse Marsch deux points au-dessus. les places de relégation de la Premier League.

Rutter, 20 ans, est évalué par Hoffenheim à plus de 30 millions de livres sterling et Leeds s’efforce de parvenir à un accord avec la Bundesliga.

Hoffenheim a choisi de ne pas l’utiliser lors d’un match amical contre Wolfsburg vendredi et est ouvert aux offres qui correspondent à leur évaluation d’une perspective qu’ils ont décrochée pour moins d’un million de livres sterling de Rennes en février 2021.

Leeds a également des cibles alternatives en tête, notamment Viktor Gyokeres de Coventry City, l’un des meilleurs buteurs du championnat cette saison. Marsch est également un admirateur de Hwang Hee-chan des Wolves ayant déjà travaillé avec lui au RB Leipzig.

Rutter, cependant, est considéré comme l’un des talents les plus vifs de la Bundesliga et serait considéré comme une capture plus marquante.

Leeds, quant à lui, aurait suscité un intérêt important pour le championnat pour Joe Gelhardt, un attaquant dont le temps de jeu déjà limité pourrait être compromis par l’arrivée d’un nouveau visage à Elland Road.

United n’a pas encore mis Gelhardt à disposition, mais l’acquisition de Rutter ou d’un autre attaquant pourrait susciter des discussions sur la question de savoir si Gelhardt sera autorisé à envisager des offres temporaires comme moyen d’assurer un football plus régulier en équipe première.

Leeds continue de le voir comme une partie importante de leur avenir à long terme et a lié le joueur de 20 ans à un accord jusqu’en 2027 l’année dernière.

(Photo : Getty Images)