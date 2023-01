Leeds accepte l’accord avec Weston McKennie malgré l’offre tardive de Forest

Le milieu de terrain de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Weston McKennie, devrait rejoindre le club de Premier League Leeds United, . Le joueur de 24 ans a convenu de conditions personnelles et est susceptible de rejoindre Jesse Marsch dans le cadre d’un accord de prêt pour un montant de 1,2 million d’euros, un accord qui comprendra également une clause d’option d’achat pour 33 millions d’euros plus des ajouts. .

McKennie se rend en Angleterre dans les prochaines 24 heures pour passer un examen médical avant de finaliser l’accord.

Cependant, Nottingham Forest tente de détourner le mouvement avec une offre tardive. Leeds United et Nottingham Forest risquent d’être relégués, les clubs souhaitent donc apporter plus d’expérience. Et McKennie fait l’affaire.

Weston McKennie à Leeds United

Romano rapporte que le président et propriétaire majoritaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, a débloqué l’accord pour McKennie avec la Juventus vendredi soir. De plus, le manager de la Juventus Massimiliano Allegri a déclaré lors de sa conférence de presse que le milieu de terrain américain ne participera pas au match de la Juventus dimanche car il est sur le point de signer pour Leeds.

Allegri a déclaré: “Ce serait inutile de l’avoir dans l’équipe demain car je pense que les deux clubs ont déjà un accord. Je ne sais pas si l’accord sera finalisé mais il a été mis sur le marché des transferts donc nous ne l’avons pas dans l’équipe.

Un transfert de McKennie à Leeds United serait idéal pour les deux équipes car la Juventus est en difficulté financière et pourrait être bannie des compétitions de l’UEFA. Pour Leeds United, McKennie pourrait jouer dans un milieu de terrain aux côtés de Tyler Adams dans l’espoir qu’ils puissent aider l’équipe à rester en Premier League.

McKennie serait la troisième signature de Leeds United pour la fenêtre de transfert de janvier après avoir déjà dépensé près de 40 millions de livres sterling pour acquérir Max Wober et Georginio Rutter de RB Salzburg et Hoffenheim respectivement.

On pense que Marsch a joué un rôle déterminant dans l’arrivée de McKennie au club, et le milieu de terrain avait précédemment indiqué qu’il aimerait passer en Premier League. Il est également sur le point de rejoindre ses coéquipiers de l’USMNT Brendan Aaronson et Adams au cœur du milieu de terrain alors que Leeds cherche à éviter la chute cette saison, assis dangereusement près des places de relégation en 15e et est actuellement sans victoire en 5 matchs de championnat.

Photo: IMAGO / Nicolo Campo