Faits saillants du match de Super League Betfred entre Leeds et Wigan depuis le stade Emerald Headingley

Le centre de fortune Liam Farrell a marqué un essai à chaque mi-temps alors que Wigan s’assurait qu’il n’y avait pas de retour de conte de fées dans la ligue de rugby pour la nouvelle recrue de Leeds, Kyle Eastmond.

Son entraîneur a dit à l’international à double code de revenir dans le match après une absence de près d’une décennie et il y avait des signes évidents de rouille alors qu’il luttait pour avoir un impact.

Il fallait s’y attendre lors du premier match d’Eastmond de n’importe quel rugby depuis plus de 12 mois, mais il y avait beaucoup d’encouragements pour les Rhinos réparés malgré leur défaite 19-6.

Alors que les hommes de Richard Agar ont subi une deuxième défaite en trois matchs de Super League, Wigan a remporté trois victoires sur trois, mais sans produire quoi que ce soit comme la performance de 80 minutes exigée par leur entraîneur.

1:58 Hardaker, l’homme du match, veut juste faire de son mieux pour Wigan Warriors et ne pense pas à la Coupe du monde Hardaker, l’homme du match, veut juste faire de son mieux pour Wigan Warriors et ne pense pas à la Coupe du monde

L’ancien arrière latéral de Leeds, Zak Hardaker, est revenu hanter son ancien club avec un essai solo étincelant, tandis que Farrell a une fois de plus montré sa polyvalence en se plaçant à la place centrale en l’absence continue d’Oliver Gildart.

Adrian Lam n’étant pas encore prêt à risquer Bevan French, Hardaker a reçu le signe de continuer dans son rôle d’arrière latéral préféré et il a reculé les années avec une autre performance impressionnante.

Leeds a fait le meilleur départ mais sans causer trop de difficultés à la défense de Wigan.

Kyle Eastmond a fait un retour discret dans la ligue de rugby pour Leeds

Il a fallu 18 minutes aux Warriors pour monter leur première attaque menaçante et, bien que Rhys Martin ait arrêté le deuxième rameur Morgan Smithies dans son élan, deux jeux plus tard, Farrell a trouvé un espace pour se faufiler pour le premier essai.

C’était une affaire en grande partie turgescente, avec Eastmond luttant pour entrer dans le jeu, peut-être pas aidé par un coup qu’il a pris pour tenter d’arrêter Hardaker après 26 minutes.

1:12 Zak Hardaker a couru sur sa propre puce sur le dessus pour un excellent essai en solo Zak Hardaker a couru sur sa propre puce sur le dessus pour un excellent essai en solo

Il a fallu un moment de magie à Hardaker sept minutes avant la pause pour éclairer les débats.

Après avoir repéré son homologue Jack Broadbent entrer dans la ligne, Hardaker a renversé la défense de Leeds et a profité d’un bon rebond pour marquer un merveilleux essai opportuniste.

L’ancien Man of Steel était hors cible avec ses deux tentatives de conversion, mais il a presque attrapé un deuxième essai juste avant l’intervalle après avoir couru sur un coup de pied intelligent de Jackson Hastings seulement pour être refusé par un tacle de dernier recours de l’ailier Luke Briscoe.

1:35 Adrian Lam a estimé que c’était un « effort courageux » de Wigan après avoir mené une bataille physique contre Leeds Adrian Lam a estimé que c’était un « effort courageux » de Wigan après avoir mené une bataille physique contre Leeds

Tirant de l’arrière 8-0, les Rhinos étaient de retour à moins de deux points au début de la seconde période, grâce en grande partie à Eastmond, qui s’est clairement réchauffé à sa tâche.

Son coup de pied dans la zone d’en-but a forcé un abandon et, alors que Leeds maintenait la pression, Eastmond a tiré une longue passe à Briscoe, dont la passe intérieure hors du tacle a permis au centre Alex Mellor de faire un essai, ce que Martin a visé.

C’était le premier essai concédé par Wigan en plus de 160 minutes et cela a prouvé leur seul coup du match alors qu’ils continuaient à porter le coup fatal, grâce à une blessure auto-infligée par l’équipe locale.

2:09 Richard Agar était fier de l’effort, mais estimait qu’il y avait des parties du jeu où Leeds devait s’améliorer Richard Agar était fier de l’effort, mais estimait qu’il y avait des parties du jeu où Leeds devait s’améliorer

Martin n’a pas réussi à trouver le contact avec un penalty de soulagement et Wigan a marqué dès le set suivant, Hastings passant devant Martin pour un essai en douceur sur le dernier tacle.

Hardaker était une fois de plus incapable de marquer la conversion, mais il était finalement sur la cible après que Hastings ait mis Farrell pour son deuxième essai et il a arrondi le score avec un but de drop.