Leeds 54 – 0 Huddersfield

Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Leeds Rhinos et Huddersfield Giants.

Rhyse Martin a contribué 26 points alors que Leeds a ignoré ses récentes frustrations avec une démolition éblouissante 54-0 de Huddersfield désespéré à Headingley.

Après des défaites consécutives contre les deux derniers de la Betfred Super League ces dernières semaines, les hommes de Rohan Smith ont saisi l’occasion avec un blanchissage de neuf essais qui ravive leurs espoirs vacillants de se qualifier pour les barrages.

En revanche, les visiteurs étaient tout simplement épouvantables, leur ligne défensive se coupait facilement, et des questions doivent être posées aux hommes d’Ian Watson dont la sixième défaite en championnat sur sept a été infligée lors d’une 17e journée, dont 10 membres de l’équipe finale de la Challenge Cup de la saison dernière.

Ce jour de Wembley doit sembler à des années-lumière pour les Giants qui se retrouvent à regarder par-dessus leurs épaules avec une anxiété croissante après une performance qui a sûrement mis fin à leurs propres espoirs de prolonger leur campagne au-delà de la saison régulière.

Huddersfield était abject dès le départ, chanceux de s’échapper tôt lorsque Kevin Naiqama a mis un pied pour nier James Bentley, puis a pris du retard après 11 minutes lorsque Cam Smith a envoyé Sam Walters se diriger vers le score d’ouverture.

Blake Austin a trouvé qu’il était beaucoup trop facile d’ignorer l’attention de la lente défense de Huddersfield cinq minutes plus tard, et a dûment envoyé le plus simple des déchargements à Richie Myler qui a attrapé le deuxième de Leeds.

Matchs et résultats de la 16e journée de Betfred Super League Jeudi Hull FC 34-6 St Helens Vendredi Castleford Tigers 23-14 Warrington Wolves Coque KR 28-12 Wakefield Trinity Leeds Rhinos 54-0 Huddersfield Giants Samedi Dragons Catalans contre Léopards de Leigh (18h) Dimanche Red Devils de Salford vs Wigan Warriors (15h)

Les hommes de Watson ont continué à cracher des erreurs qui les ont laissés coincés dans leur propre moitié de terrain et ce n’était pas une surprise quand Austin en a façonné un troisième, sautant une fois de plus la ligne des Giants et cette fois donnant à Ash Handley la chance d’étendre l’avantage du Rhino.

James McDonnell a eu un essai exclu à la suite d’un coup de poing antérieur de Luis Roberts, mais les Giants n’ont pas réussi à apprendre leurs leçons et l’ont renvoyé directement aux hôtes, qui se sont rapprochés du retour d’Aidan Sezer.

L’inévitable quatrième est venu à cinq minutes de la pause grâce à David Fusitu’a, qui a marqué son retour après 10 semaines d’une frappe acrobatique en corner. Le seul échec de Martin avec la botte a limité les Rhinos à une avance de 22 points à la mi-temps.

Les faibles espoirs d’une renaissance de Huddersfield ont été anéantis cinq minutes après le début de la seconde mi-temps alors qu’une paire de déchargements parfaitement chronométrés de Sezer et Myler a permis à James Donaldson de se dégager pour le cinquième des Rhinos, puis la pénalité de Martin après un vol de balle inutile apporté jusqu’au 30.

Huddersfield a empiré au fur et à mesure que le match avançait. Dans une rare incursion vers l’avant, la passe de Will Pryce a été interceptée sur son propre 10 par Ash Handley dont le sprint de 80 verges a finalement été interrompu par Innes Senior, dont l’accrochage a valu un carton jaune.

Les rhinocéros sévissaient. Walters a remporté son deuxième à l’heure, suivi de peu par le premier pour Martin, qui a couru sur le coup de pied parfait de Myler.

Une seconde pour Fusitu’a a été suivie d’une autre pour Martin, qui a bondi après que Jermaine McGillvary n’ait pas réussi à faire face à un autre coup de pied de Myler, un mouvement qui a scellé le demi-siècle et résumé la nuit des Giants.

Ce qu’ils ont dit

Rohan Smith, entraîneur-chef de Leeds

« Ce fut une très bonne performance lors d’une soirée vraiment spéciale.

« Ce club fait bien plus que se soucier de gagner des matchs et la façon dont le club a rendu hommage à Rob et à sa famille, c’était une performance appropriée pour le reconnaître.

« Je suis très satisfait de la façon dont nous avons joué, et plus satisfait de la façon dont nous nous sommes préparés et avons réagi après une dernière performance décevante qui n’était pas à la hauteur.

« Dans cette compétition, je ne pense pas que vous vous attendiez à voir un score explosif, mais vous pouvez toujours voir une bonne performance. Chaque semaine, nous avons eu une chance, et si vous êtes toujours dans avec une chance que vous n’êtes jamais trop loin des choses qui vont dans votre sens. »

Ian Watson, entraîneur des Huddersfield Giants

« C’était un début terrible, un milieu terrible et une fin terrible.

« C’était loin d’être – pas de résilience, pas d’attitude pour faire pression, tout simplement pas assez bien, embarrassant. Ils (Leeds) l’ont qualifié de » mini-grande finale « et tous les joueurs le savaient, mais nous avons tout laissé tomber avec une prestation épouvantable.

« Je sais comment le changer mais ça ne va pas être agréable.

« Je sais ce qui va fonctionner et je sais où nous devons aller. Il va y avoir des conversations difficiles, mais si nous voulons faire avancer le club, c’est ce qui doit se passer maintenant.

« Peut-être que certains joueurs sont un peu trop à l’aise. J’aime penser que tout le monde joue le match comme si ce serait le dernier, et je n’ai pas vu ça là-bas et ça fait très mal.

« Je ne dirais pas que je ne suis pas inquiet. Tu es toujours inquiet quand tu perds. C’est un travail que j’aime et une carrière que j’aime et je veux être l’un des meilleurs dans ce domaine. Il s’agit de persévérance et de résilience et tout ce que nous n’avons pas fait aujourd’hui. »