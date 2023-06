Leeds 24 – 26 Castleford

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement Magic Weekend Super League entre Leeds Rhinos et Castleford Tigers.

L’essai de Jason Qareqare et la conversion de Gareth Widdop ont permis aux Castleford Tigers de remporter une victoire cruciale 26-24 sur les Leeds Rhinos lors du dernier match de la première journée du Magic Weekend de la Betfred Super League.

Les essais rapides de Jacob Miller et Elliot Wallis ont effacé un déficit précoce pour Castleford après que Derrell Olpherts ait donné l’avantage aux Rhinos, mais Leeds a riposté trois minutes avant la mi-temps grâce au score de James Bentley.

La conversion de Rhyse Martin à deux reprises a permis aux finalistes de la Grande Finale de l’an dernier de conserver un avantage de 12-10 à la pause à Newcastle, et l’international de Papouasie-Nouvelle-Guinée a terminé dans les cinq minutes suivant le redémarrage pour mettre un peu de lumière entre Leeds et leurs rivaux du West Yorkshire.

Alex Mellor a gardé Cas dans la chasse avec deux essais qui ont pris en sandwich un score du pilier des Rhinos Mikolaj Oledzki, et l’arrivée de Qareqare, suivie de la conversion de Widdop de l’extérieur, s’est finalement avérée suffisante pour assurer seulement leur troisième victoire de la campagne de Super League 2023.

Histoire du jeu

Les Rhinos – déjà épuisés par les blessures – ont été contraints à un changement tardif, Sam Walters remplaçant Tom Holyroyd après que ce dernier s’est blessé à l’échauffement, mais cela n’a pas semblé les affecter trop car ils ont capitalisé sur un bon départ. mener avec six minutes au compteur.

Blake Austin, de retour dans le onze de départ après un passage sur la touche, a ouvert la porte à Olpherts pour l’essai d’ouverture avec une somptueuse passe découpée à gauche et l’ailier a fait le reste pour finir contre son ancien club.

Des essais consécutifs ont vu Cas mettre ce revers tôt derrière eux. Le premier est survenu à 12 minutes lorsque Jordan Turner a traversé la défense et a mis le demi-arrière Miller à la fin et deux minutes plus tard, les Tigers étaient en tête alors que Widdop envoyait l’ailier Wallis plus large sur la droite.

Le jeu s’est ensuite installé dans la phase de bras de fer alors que les deux parties sondaient la défense de l’autre sans succès. C’était jusqu’à la 36e minute cependant, lorsque le glissement de l’arrière Widdop a permis à Bentley de chasser un coup de pied de grubber et d’écraser le ballon après qu’il venait d’échapper aux griffes plongeantes de Cameron Smith.

Le prodigieux botteur de but Martin n’a commis aucune erreur avec la conversion devant les poteaux et la deuxième rangée a mis Leeds plus loin dans les quatre minutes suivant le redémarrage lorsqu’il a pris une belle passe d’Austin et a traversé un écart pour un essai qu’il a converti. aussi.

Castleford n’a pas été fait cependant, et le centre Mellor a terminé grâce à un excellent travail de Widdop à la 49e minute – seulement pour que le pilier international anglais Oledzki prenne un déchargement de Bentley et percute la défense pour un essai converti qui a mis les Rhinos 10 pointe avec 17 minutes à jouer.

Une fois de plus cependant, les Tigers ont creusé profondément et puni un coup de tête des hôtes en travaillant un mouvement de la mêlée résultante qui a vu Mellor ajouter son deuxième et Widdop donner un coup de pied à la conversion pour leur donner un reniflement de victoire à la 72e minute.

Le retour était complet avec cinq à faire alors que Cas déplaçait à nouveau le ballon rapidement entre les mains, avec Qareqare prenant le ballon et se frayant un chemin pour terminer, suivi de Widdop encochant froidement la conversion de l’extérieur.

Ce qu’ils ont dit

Andy Last, entraîneur-chef des Castleford Tigers

« » C’était l’un de ces jeux où je pensais que nous en avions vraiment besoin. La confiance a été faible. Nous avions plus besoin de la victoire que Leeds et je suis tellement content de l’avoir obtenue.

« Je pense que le plus important pour nous, c’est que nous n’avons qu’à jouer un match à la fois. Il y a eu une réelle amélioration de cette performance pour nous. »

Rohan Smith, entraîneur-chef des Leeds Rhinos

« J’ai été fier de toutes nos performances d’une manière ou d’une autre, mais c’est une compétition basée sur les résultats.

« Nous ne sommes pas loin d’obtenir des résultats, mais nous sommes loin d’exécuter comme nous le pouvons régulièrement. »

Joueur du match Gareth Widdop

« Vous pouvez dire que l’année a été difficile pour les fans, mais comme ils le font chaque semaine, ils se présentent et c’est formidable à voir.

« Nous avons travaillé dur et nous avons échoué dans de nombreux domaines cette année, mais réaliser une telle performance et obtenir les deux points est énorme pour notre saison. »

Et après?

Leeds affronter un autre rival du West Yorkshire lorsqu’ils se rendront à Trinité de Wakefield le dimanche 11 juin (15h). Castleford sont à la maison pour Diables rouges de Salford le vendredi 9 juin (20h).