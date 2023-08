Leeds 24 – 22 Warrington

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League entre les Leeds Rhinos et les Warrington Wolves

Leeds a ravivé ses ambitions pour les barrages de la Super League après avoir riposté par derrière pour devancer Warrington en chute libre dans une finale spectaculaire à Headingley.

L’essai tardif de James Bentley a presque scellé une victoire de 24-22 pour les Rhinos, qui avaient été peu convaincants pendant de longues périodes et ont eu la chance de ne tirer que quatre points à la mi-temps.

Mais les hôtes ont été obligés de s’accrocher après que l’essai tardif de Stefan Ratchford ait réduit le déficit avant que Matt Dufty ne se retrouve à un doigt d’atteindre le coup de pied de Ratchford sur le sifflet.

Alors que la victoire a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives pour les Rhinos, Warrington pouvait s’estimer un peu malheureux de voir sa propre séquence de défaites s’étendre à sept matchs de championnat, laissant ses propres espoirs de barrages dans la balance.

James Bentley était parmi les buteurs d’essais alors que Leeds remportait une grande victoire en Super League contre Warrington

Pendant de longues périodes, il a semblé que Wire, toujours sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Gary Chambers, était sur le point de donner un nouveau souffle à sa campagne alors qu’il ouvrait à volonté les Rhinos aux pieds plats.

Dufty a couru sur son propre coup de pied pour atterrir dans les deux minutes, puis Josh Thewlis ne s’est vu refuser qu’une seconde pour les visiteurs lorsque son pied s’est égaré en touche après un bon brouillage de Cameron Smith.

Sam Walters a raté la première ouverture de Leeds, mais ils ont profité d’une série de pénalités pour passer devant lorsque Smith, l’interprète hors pair des Rhinos, a envoyé Walters se précipiter avant que Martin n’ajoute les extras.

Mais en moins de deux minutes, Leeds s’est à nouveau révélé être son pire ennemi alors que Dufty récupérait une balle haute et laissait Bentley pour mort, franchissant 60 mètres à travers la ligne des Rhinos avant de se retirer vers Matty Ashton pour saisir le deuxième de Warrington.

Rhyse Martin a lancé quatre conversions dans la victoire de Leeds

Les visiteurs auraient dû étendre leur avantage après avoir à nouveau ouvert la ligne de Leeds uniquement pour que Danny Walker rate une occasion en or avec la ligne d’essai à sa merci.

Les gaffes de Leeds se sont poursuivies de chaque côté de la pause, d’abord Harry Newman passant une chance potentiellement d’essai à Ash Handley en touche, puis l’erreur choquante de Handley lors du jeu du ballon donnant à Ratchford la chance de donner un coup de pied à Warrington plus loin devant à 12- 6.

Leeds a égalisé lorsque David Fusitu’a a mis à terre le coup de pied intelligent d’Aidan Sezer et la conversion de Martin a ramené Leeds au niveau, mais cinq minutes plus tard, Warrington était de retour devant lorsque Ratchford a trouvé trop facile de lancer un mannequin et de marquer le troisième essai de Wire.

Mais la conversion du vétéran s’est égarée sur les poteaux et Leeds a saisi son improbable opportunité, Sezer déchargeant l’arrière Luke Hooley pour se glisser sous les poteaux.

Leeds semblait avoir scellé la victoire lorsque la poussée de Smith au milieu s’est terminée par un croisement de Bentley dans le coin, mais l’effort tardif de Matty Nicholson a rendu les dernières minutes nerveuses et Dufty a été terriblement proche de donner une dernière tournure à un concours à l’envers.