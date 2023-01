Leeds 2 – 2 West Ham

West Ham a mis fin à sa série de cinq défaites avec un point mérité lors d’un match nul 2-2 à Leeds.

Wilfried Gnonto a marqué dans le premier match juste avant la demi-heure pour son premier but à Leeds avant que Lucas Paqueta n’ouvre son compte pour West Ham avec un penalty accordé par VAR quelques instants avant la pause.

Les Hammers jouaient pour la première fois depuis la mort du co-président David Gold plus tôt mercredi, et un bouquet de fleurs a été placé dans la loge des réalisateurs à Elland Road où il se serait assis aux côtés de David Sullivan.

West Ham s’est retrouvé devant 45 secondes après le redémarrage lorsque la mauvaise passe de Brendon Aaronson a été lancée par Gianluca Scamacca, qui s’est plié dans une superbe seconde devant Illan Meslier impuissant.

Image:

Rodrigo célèbre après avoir égalisé pour Leeds contre West Ham





Leeds a rebondi et a égalisé à juste titre grâce à Rodrigo, qui a marqué son 10e but de la saison à 20 minutes du temps avec une finition intelligente.

Les hôtes ont fait pression pour un vainqueur tardif mais ont été contraints de se contenter d’un point, tandis que West Ham a finalement mis fin à sa séquence de défaites – mais est toujours à la recherche de sa première victoire depuis le 9 octobre.

Notes des joueurs Londres : Meslier (6), Ayling (6), Koch (6), Cooper (7), Struijk (5), Roca (7), Adams (6), Aaronson (6), Gnonto (8), Summerville (7), Rodrigue (8). Sous-titres : Harrison (7), Klich (7), Greenwood (6), Gelhardt (n/a). West-Ham : Fabianski (8), Coufal (7), Dawson (6), Aguerd (7), Kehrer (4), Rice (6), Soucek (6), Paqueta (7), Bowen (7), Fornals (5), Scamacca (7). Sous-titres : Antonio (6), Cresswell (6), Benhrama, Downes (n/a). Joueur du match : Wilfried Gnonto.

Comment West Ham a arrêté la pourriture à Elland Road

La tension a dominé les échanges d’ouverture alors que la passe aveugle de Timo Kehrer à Rodrigo, qui n’a été refusée que par la glissade de Nayef Aguerd, était un signe précoce de l’anxiété de West Ham, mais les deux parties n’ont pas été en mesure de conserver une possession significative.

Il a fallu 27 minutes à Leeds pour enfin façonner son premier coup, mais cela valait la peine d’attendre. Gnonto a eu l’espace pour courir à partir d’une remise en jeu et après avoir échangé des passes avec Summerville, a fouetté le ballon à l’intérieur du poteau proche avec un vrai venin.

Les hôtes ont connu leur meilleur sort du match après avoir pris les devants et auraient pu le prolonger à deux reprises grâce à Aaronson et Gnonto.

Nouvelles de l’équipe Leeds a effectué deux changements par rapport au tirage au sort à Newcastle, avec Crysencio Summerville apte à revenir et Marc Roca à la place d’Adam Forshaw, blessé.

West Ham est revenu à un arrière à quatre et a fait venir Thilo Kehrer et Nayef Aguerd, avec Tomas Soucek et Pablo Fornals également rappelés.

Un coussin supplémentaire aurait pu être crucial compte tenu de leur mauvais bilan défensif à domicile, et sans cela, ils ont été pris au dépourvu. Struijk a attrapé Bowen dans la surface quelques instants avant la pause, et après que VAR ait envoyé David Coote au moniteur de révision, il a accordé un penalty à West Ham.

Paqueta a eu la chance d’ouvrir son compte à partir de 12 mètres après les récents échecs de Bowen et Declan Rice, et a battu Illan Meslier avec une belle finition après une course bégayée.

Ce but a fait reculer le pendule de pression un peu plus loin vers Jesse Marsch, et il s’est accéléré dans la minute qui a suivi la reprise.

Aaronson a raté une passe vers Marc Roca directement à Scamacca, qui avait encore un défi pour battre Meslier à 25 mètres. Il l’a exécuté à la perfection, déployant un effort précis autour du gardien de but et au second poteau.

La défense de West Ham a été contrainte à un remaniement indésirable lorsque Summerville a eu la chance de ne pas recevoir de carton rouge pour un défi élevé sur Vladimir Coufal, qui a forcé le défenseur tchèque à sortir quelques minutes plus tard avec une entaille sous le genou.

Image:

Coufal reçoit un traitement après le méchant défi de Summerville





Cette incertitude associée à la positivité de Leeds après l’introduction de Jack Harrison et Mateusz Klich a joué son rôle dans leur égalisation lorsque Harrison, toujours actif pendant seulement huit minutes, a amené Rodrigo à insérer un égaliseur dans le coin le plus éloigné.

La paire s’est à nouveau liée alors que Lukasz Fabianski a empêché l’effort croissant de l’Espagnol, et il était à son meilleur pour saisir une troisième occasion à l’attaquant dans la dernière minute du temps additionnel.

Au coup de sifflet à plein temps, les joueurs de Leeds se sont rassemblés autour d’un Klich émotionnel et ont enfilé des maillots portant son nom – avec son départ d’Elland Road confirmé plus tard avant un transfert potentiel vers la MLS.

Statistiques FPL: Leeds vs West Ham Objectifs Gnonto, Paqueta, Scamacca, Rodrigo Aides Summerville, Bowen, Harrison Points bonus Gnonto (3), Scamacca (2), Paqueta (1)

Marsch : Je n’aurais pas été impressionné même si nous avions gagné

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jesse Marsch dit que son équipe de Leeds doit jouer sans peur et avec courage, après son match nul 2-2 contre West Ham.



Le manager de Leeds, Jesse Marsch, a déclaré à Sky Sports :

“En première mi-temps, si nous étions meilleurs, nous aurions pu mieux contrôler le jeu. Quand nous avons pris les devants, si nous étions plus propres, plus nets et plus confiants, nous aurions pu l’étendre et prendre le contrôle.

“Nous avons pris une série de mauvaises décisions sur le ballon, qui les ont invités à revenir dans le match. Nous avons trop joué à l’envers, les avons invités dans notre côté, puis nous avons fait une erreur dans notre surface. Ensuite, c’est 1-1.

“En sortant à la mi-temps, je les ai mis au défi d’être courageux. Mais ensuite, nous avons donné le premier jeu, nous perdons 2-1 et nous ressemblons ensuite à une équipe qui peut jouer. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas regarder comme ça depuis le début et il nous faut avoir le dos contre le mur avant de performer au niveau que nous savons que nous pouvons.

“Nous parlons d’être courageux, ils me connaissent. La chose que je ne supporte pas, c’est quand nous jouons de la peur. Lorsque nous ne montrons pas la confiance et la conviction, et que nous nous engageons dans les choses pour lesquelles nous savons que nous pouvons être bons et montrer notre qualité, c’est très frustrant. Même si nous avions gagné ce match, j’aurais été insatisfait.”

Moyes: Summerville aurait dû être expulsé

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Moyes est mécontent que Leeds ne soit pas réduit à 10 hommes à la suite d’un mauvais défi, mais insiste sur le fait que son équipe de West Ham a fait preuve d’un grand caractère lors de son match nul 2-2 contre Leeds.



Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré à Sky Sports :

“Nous aurions dû le gagner, probablement. Nous n’étions pas les meilleurs parfois, mais nous avons montré notre volonté, quelques décisions n’étaient pas bonnes – il y a un carton rouge dans le jeu, et quand le garçon vient de l’extérieur du terrain pour sur le terrain et va au-dessus, je pense que ça ressemble à un mauvais tacle.

“Il y avait un quatrième officiel qui se tenait là, un arbitre, on aurait pu penser qu’ils auraient réglé le problème entre eux. Ils ont été brillants les joueurs dans la façon dont ils ont géré les affaires, nous avons de bons joueurs et j’ai juste besoin qu’ils montrent un peu plus de qualité parfois.

“C’est un endroit difficile pour venir à Leeds à tout moment et nous y sommes restés, nous sommes revenus d’un but et sommes allés devant. Je pensais alors que nous resterions devant, et nous aurions assez pour obtenir un autre but et gagner le jeu. Il y a beaucoup de points positifs, nous avons pris quelque chose du jeu mais je pense aussi que c’est une occasion manquée de prendre trois points.

Et après?

Leeds affrontera Cardiff au troisième tour de la FA Cup dans le sud du Pays de Galles dimanche; coup d’envoi 14h. Ils sont ensuite de retour en direct sur Sports du ciel avec un déplacement à Aston Villa le 13 janvier à partir de 19h30 ; coup d’envoi 20h.

Vendredi 13 janvier 19h30



Coup d’envoi 20h00





West Ham se rendra à Brentford – cherchant à se venger de sa défaite du 30 décembre – lors du troisième tour de la FA Cup samedi; coup d’envoi 17h30. Ils reviennent ensuite en Premier League avec un voyage aux Wolves le 14 janvier; coup d’envoi 15h.

David Gold : “Un homme incroyable qui aimait West Ham”

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“L’or était le dernier du genre. Maintenant, en Premier League, beaucoup de propriétaires sont étrangers et ne vont pas régulièrement aux matchs. Ils achètent peut-être des clubs pour des raisons financières plutôt que pour des raisons émotionnelles. Il était totalement le contraire, il était un supporter de West Ham, qui adorait le club.

“Il avait l’habitude d’aller à chaque match à domicile et à l’extérieur, même lorsque les temps étaient durs et qu’il était maltraité par les supporters de West Ham, il était prêt à assumer cela non seulement en personne, mais également sur les réseaux sociaux.

“Pour traiter personnellement, c’était quelqu’un qui vous parlait toujours. Si vous alliez à des réunions de Premier League où il y aurait des propriétaires ou des directeurs généraux de tous les clubs là-bas, il était évident qu’après la réunion, David Gold serait l’un des les quelques personnes qui parleraient aux médias. Peut-être pas toujours devant la caméra, mais il prendrait le temps de vous parler.

“Il était une présence visible sur le terrain d’entraînement de West Ham. Je me souviens qu’avant qu’ils ne déménagent, l’hélicoptère de David Gold était là assez régulièrement. C’était un propriétaire très actif.”