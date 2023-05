Leeds 2 – 2 Newcastle

Leeds a gagné ce qui pourrait être un point précieux dans sa bataille contre la chute avec un match nul 2-2 contre Newcastle dans une histoire de trois pénalités.

Un moment clé est venu avec Leeds un but, grâce à Luke Ayling, alors que Patrick Bamford a repoussé une occasion en or du point de penalty, et moins de deux minutes plus tard, Newcastle a reçu son propre penalty qui a été marqué par Callum Wilson.

Newcastle a reçu un deuxième penalty lorsque Junior Firpo a inexplicablement géré à l’intérieur de sa propre zone et Wilson a marqué son deuxième but pour donner l’avantage aux Magpies. Cela aurait pu faire tomber Leeds, mais la frappe déviée de Rasmus Kristensen a valu à Sam Allardyce un point lors de son premier match à domicile en charge.

Dans ce qui était un match frénétique et bourré d’action, Firpo a été expulsé tard pour une faute professionnelle et un fan de Leeds a été emmené par des stewards pour avoir affronté Eddie Howe dans la zone technique de Newcastle alors que le temps s’écoulait.



Rasmus Kristensen de Leeds United, à droite, est félicité par son coéquipier Luke Ayling après avoir fait 2-2 contre Newcastle





Leeds reste dans la zone de largage avec seulement deux matchs à jouer pour sauver sa saison – à West Ham avant d’accueillir Tottenham le dernier jour. Newcastle, qui affrontera Brighton jeudi – en direct sur Sky Sports, a toujours ses quatre premiers espoirs entre ses mains et reste troisième.

Plus à venir…

Les matchs restants de Leeds United

Le 21 mai: West Ham (A) – Premier League, coup d’envoi 13h30

28 mai : Tottenham (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Les matchs restants de Newcastle

18 mai : Brighton (H) – Premier League, coup d’envoi 19h30

jeudi 18 mai 19h00



Coup d’envoi 19h30





22 mai : Leicester (H) – Premier League, coup d’envoi 20h

28 mai : Chelsea (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Et après?

dimanche 21 mai 12h30



Coup d’envoi 13h30





jeudi 18 mai 19h00



Coup d’envoi 19h30





Leeds poursuivre leur offre pour la survie de la Premier League alors qu’ils se rendent à West Ham dimanche prochain, en direct Sky Sports Premier League; coup d’envoi 13h30. Du côté d’Allardyce puis hôte Tottenham à Elland Road le dernier jour de la saison.

Newcastlequant à lui, espèrent se classer parmi les quatre premiers en remportant leurs deux prochains matchs, tous deux à domicile – en direct sur Sports du ciel. L’hôte secondaire d’Eddie Howe Brighton le jeudi soir, coup d’envoi 19h30, avant d’accueillir Leicester à St James’ Park pour Football du lundi soir le 22 mai.

Les Magpies terminent leur saison par un déplacement à Chelsea le 28 mai.