Leeds 12 – 13 St Helens

Lewis Dodd de St Helens a remporté le match pour son équipe avec ce drop goal

Le drop goal de Lewis Dodd avec seulement 26 secondes de prolongation en points d’or à gauche a permis à St Helens de remporter une victoire acharnée 13-12 contre les Leeds Rhinos lors de leur affrontement en Super League de Betfred.

Les essais d’Ash Handley et Cameron Smith ont aidé les Rhinos à prendre une avance de 12-4 à la mi-temps à Headingley, Tommy Makinson répondant pour les visiteurs avec un essai lors de sa 300e apparition avec les Saints.

Leeds n’a pas été aidé en perdant Aidan Sezer, Morgan Gannon et Harry Newman sur blessure avant la pause, et un essai converti de Curtis Sironen et un penalty de Makinson ont attiré le niveau des Saints avant que l’équipe locale ne fasse expulser James McDonnell pour coups de poing tard.

Aucune des deux équipes n’a été en mesure d’évoquer un vainqueur en temps normal et les deux ont eu de nombreuses tentatives sur le pointeur avant que Dodd, qui a marqué le but crucial lors de la victoire du World Club Challenge des Saints contre les Penrith Panthers, ait finalement cloué le score gagnant tout comme le match. semblait se diriger vers un match nul.

Le match faisait partie d’un double en-tête qui plus tôt dans la nuit a vu deux essais chacun d’Emily Rudge et Shona Hoyle aider les femmes des Saints à remporter une victoire 32-18 contre les Rhinos dans la Super League féminine de Betfred.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

