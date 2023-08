Leeds 1 – 1 W Brom

L’attente de Leeds pour une première victoire en championnat depuis le 4 avril s’est poursuivie après leur retour pour assurer un match nul 1-1 avec West Brom.

Le patron des Baggies, Carlos Corberan, qui a passé trois ans à Elland Road, pensait qu’il avait gagné le droit de se vanter de son ancien club grâce au premier match controversé de Brandon Thomas-Asante, qui s’est détaché de son bras, au début de la seconde période.

Mais Luke Ayling a offert aux hôtes un point de bienvenue avec sa tête de balle lors d’une rencontre divertissante sous les lumières du Yorkshire.

Image:

Luke Ayling a égalisé pour Leeds avec une tête puissante à la 72e minute





Comment Leeds s’est vu refuser sa première victoire au championnat

Avec l’attaquant Wilfried Gnonto de nouveau absent après remettant une demande de transfert écrite et Tyler Adams en route pour Bournemouth, le patron de Leeds, Daniel Farke, a apporté deux changements à son équipe blessée alors que l’attaquant français à gros budget Georginio Rutter effectuait son premier départ de la saison.

Pour les Baggies, Thomas-Asante est revenu dans la formation de départ pour mener la ligne.

Ce fut un démarrage lent devant une foule locale bruyante, Sam Byram lançant un tir en face du but, la seule véritable action dans les 10 premières minutes.

Mais vous pouviez dire que les hôtes, rugis par leur soutien vocal, étaient partants alors que Dan James forçait Alex Palmer à un bon arrêt bas après une déviation.

Albion était redevable aux boiseries alors que Leeds se rapprochait atrocement. L’effort spéculatif de Jamie Shackleton a dévié Cedric Kipre en frappant la base du poteau.

Lorsque West Brom a finalement eu une chance décente, Darnell Furlong a gonflé ses lignes au poteau arrière après avoir été trouvé par un profond centre de Matty Phillips.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brandon Thomas-Asante de West Brom a mis son équipe en avant de manière controversée après que le tir de Jason Molumby ait dévié sur lui



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Palmer a repoussé le tir de Daniel James avec un arrêt brillant



Après la pause, ce fut au tour d’Albion d’être démentie par les meubles. Le stoppeur de Leeds Illan Meslier a réalisé un super arrêt pour contrer l’effort de Jed Wallace, après s’être retrouvé au bout du centre percé de Thomas-Asante, sur le poteau.

Mais le blocage n’a pas tardé à être débloqué par Thomas-Asante à la 52e minute. C’était un but décousu, mais les supporters visiteurs s’en fichaient.

Leeds n’a pas réussi à dégager un corner proche du poteau alors que la frappe de Jayson Molumby a traversé une mer de corps avant d’être détournée vers le but du bras de l’attaquant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine de Leeds, Luke Ayling, a égalisé à Elland Road avec une tête brillante



Leeds a augmenté la mise avec le temps qui s’écoulait, Palmer réalisant un superbe arrêt du bout des doigts pour empêcher un coup de foudre de James qui était destiné au coin supérieur.

Et c’est l’ancien ailier de Manchester United qui a créé l’égalisation alors qu’Ayling a réalisé une superbe course pour se retrouver à la fin du centre de James et rentrer à la maison le niveleur à la 72e minute.

Les hôtes ont presque mené en un clin d’œil alors que Palmer a fait un autre arrêt intelligent, cette fois pour empêcher Joe Gelhardt.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine de Leeds, Luke Ayling, dit qu’il a hâte que la fenêtre de transfert se ferme avec un certain nombre de joueurs quittant le club cet été



Diffusez l’action du championnat Sky Bet sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment.

Farke se prépare pour « l’enfer d’une tâche » à Leeds

Entraîneur-chef de Leeds Daniel Farkedont l’équipe est à la recherche d’une première victoire en championnat depuis début avril, a déclaré Sports du ciel: « C’est un sacré défi. On s’attendait à garder quelques-uns de nos joueurs de qualité.

« Nous avons également quelques blessures à nos joueurs clés, ce qui est également une malchance.

« Nous avons dû attendre si longtemps les restrictions financières pour obtenir des revenus, donc cela n’a pas été facile.

« J’espère que nous pourrons nous améliorer au fil de la saison. Il y a eu de nombreux signes encourageants aujourd’hui.

« C’est une longue route, une route cahoteuse, une sacrée tâche. Si c’était facile, tout le monde le ferait et j’ai hâte de relever ce défi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Leeds, Daniel Farke, a salué l’esprit de son équipe et admet que le club a besoin de nouveaux ajouts à l’équipe avant la fermeture de la fenêtre de transfert



Sur le but d’Albion, Farke a ajouté: « Je ne savais pas que leur but était le handball. Je pensais que ça pourrait l’être, mais j’étais trop loin pour le juger.

« Nous ne pouvons nous concentrer que sur ce que nous pouvons influencer et c’est notre performance.

« Je n’ai que des compliments pour les gars. J’aime cette attitude, les gars ne savent jamais quand ils sont battus.

« Vous avez ces périodes de la saison où vous avez du mal à gagner des matchs, vous devez donc vous assurer de ne pas perdre.

« Je suis assez satisfait de notre performance. Ce serait normalement suffisant pour trois points, mais je suis satisfait de notre esprit et de notre attitude de retour. »

Corberan: Le match nul était un résultat équitable

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de West Brom, Carlos Corberan, admet que leur match nul 1-1 avec Leeds était un résultat équitable et dit que le club doit encore faire du travail dans la fenêtre de transfert



Entraîneur-chef de West Brom Carlos Corberan dit Sports du ciel: « Je pense que c’était un résultat juste. Mais nous n’avons pas utilisé nos avantages offensifs aussi bien que nous aurions pu.

« Nous leur avons mis la pression, mais nous avons concédé des occasions avec nos erreurs, ce qui a donné à Leeds la mentalité qu’ils pourraient nous faire du mal.

« Nous avons marqué le but au début de la seconde période et cela nous a rendus plus concentrés pour défendre le résultat.

« J’ai aimé la façon dont l’intensité de l’équipe n’a pas diminué après que nous ayons concédé le but. Nous sommes restés concentrés et nous avons suffisamment réagi et ne leur avons pas permis de garder cet élan et de nous attaquer.

« J’ai aimé la réaction de l’équipe, j’ai aimé la façon dont nous avons montré notre personnalité au début de la seconde période.

« Mais c’est vrai qu’il faut éviter les erreurs et en profiter quand on attaque pour faire mal à l’adversaire.

« Je ne veux pas revoir les actions qui ont pu être compliquées pour les arbitres.

« Peut-être qu’après avoir marqué le but, nous étions trop concentrés sur la défense et peut-être aurions-nous dû être plus agressifs. C’est la seule chose que je vais peut-être revoir et dire à mon équipe pour mieux gérer le match. »

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action à 15 heures le samedi 26 août prochain. Leeds dirigez-vous vers Ipswich, tandis que West Brom hôte Middlesbrough.