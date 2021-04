Diego Llorente a marqué un but égalisateur tardif pour Leeds lors d’un match nul 1-1 avec Liverpool alors que les fans protestaient hors du terrain contre la proposition de la Super League européenne.

Les fans de Liverpool ont réagi avec colère à la nouvelle que leur club pourrait être impliqué dans une compétition européenne séparatiste avec Jurgen Klopp admettant qu’il avait compris leurs griefs avant le coup d’envoi. Il a déclaré que l’attention de Liverpool ne serait pas affectée et que son équipe avait tenu compte de cette notion au cours de la première mi-temps, épinglant Leeds pour de grandes parties et ouvrant le score grâce à Sadio Mane (31) après une course énergique et une aide de Trent Alexander-Arnold.

Les fans de Liverpool protestent contre la proposition de Super League européenne avant leur match à Leeds



Cependant, une finition terne a toujours laissé la porte ouverte à Leeds, qui s’est amélioré au fur et à mesure que le match avançait et Llorente a ramené à la maison son premier but pour le club (87).

Le résultat laisse Liverpool en dehors des quatre premiers à la sixième place avec six matchs à jouer tandis que l’équipe de Marcelo Bielsa termine la saison en force et est désormais invaincue en cinq matchs.

Et après?

Le prochain match pour Leeds sera Manchester United dimanche prochain, un match en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 14h). Liverpool accueille Newcastle à Anfield samedi midi (coup d’envoi à 12h30).