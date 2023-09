Leeds 0-50 Wigan

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League entre Leeds Rhinos et Wigan Warriors

Faits saillants du match de Super League entre Leeds Rhinos et Wigan Warriors

Les espoirs des Leeds Rhinos de participer aux barrages d’après-saison sont effectivement terminés après que Wigan ait infligé une humiliation 50-0 à Headingley, ce qui a renvoyé les visiteurs au sommet de la Super League.

Jake Wardle a réussi un triplé et Harry Smith a réussi sept des neuf conversions alors que l’équipe de Matt Peet a lancé un avertissement à ses rivaux pour le titre avec une démonstration époustouflante contre leurs tristes hôtes.

Les Rhinos ont peut-être pris l’habitude des poussées de fin de saison, mais cela les dépasse sûrement désormais car ils doivent gagner leurs deux derniers matchs – improbable d’après ces preuves – ainsi que s’appuyer sur des effondrements improbables des deux équipes immédiatement au-dessus d’eux.

Histoire du jeu

Le fait flagrant est que l’équipe de Rohan Smith, avec le duo inexpérimenté Jack Sinfield et Morgan Gannon exposés dans les mi-temps, est bien en deçà de la qualité requise pour une nouvelle prolongation de saison après une autre performance semée d’erreurs simples.

Les fans des Rhinos, dont certains ont montré leur mécontentement évident, auraient pu réfléchir à deux occasions manquées au début, avec Harry Newman tâtonnant un coup de pied de Sinfield, puis le même joueur a nié alors qu’il était retiré d’une course de 80 mètres pour un coup de pied plus tôt. sur.

Mais à partir du moment où les visiteurs cliniques ont pris l’initiative à la 16e minute, lorsque Wardle est passé au-dessus après avoir laissé tomber le ballon haut de Smith, il semblait y avoir peu de chances d’autre chose qu’une victoire de Wigan.

Wigan a doublé son avance peu de temps après lorsque de nombreuses rediffusions vidéo ont annulé la décision initiale de l’arbitre Jack Smith de ne pas accorder d’essai, Liam Farrell étant considéré comme n’ayant pas touché un coup de pied de Smith avant que Jai Field ne touche le ballon libre.

Il n’y a eu aucun débat sur le troisième de Wigan à la 34e minute, lorsque Wardle a terminé une série de passes nettes vers la gauche en trouvant Liam Marshall qui a filé sans contestation dans le coin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur le premier triplé en carrière de Jake Wardle alors qu’il menait les Wigan Warriors à une raclée 50-0 contre les Leeds Rhinos Un regard sur le premier triplé en carrière de Jake Wardle alors qu’il menait les Wigan Warriors à une raclée 50-0 contre les Leeds Rhinos

Lorsque Wardle a ajouté son deuxième de la même manière peu avant le coup de sifflet – avec Smith ajoutant dûment son troisième de quatre conversions pour porter leur avance à la mi-temps à 22 points – les supporters locaux ont commencé à faire connaître leur frustration.

Si Smith espérait une réponse en seconde période, il a plutôt vu un coup de pied de Luke Hooley chargé dans les deux minutes suivant la reprise, Morgan Smithies réagissant le plus rapidement pour récupérer la déviation et envoyer Kai Pearce-Paul pour le cinquième de Wigan.

Le tir bas de James Donaldson au-dessus de la ligne a été pénalisé pour une passe avant et Wigan a continué à exploiter la lenteur de ses adversaires, Wardle complétant son triplé puis Abbas Miski remplaçant le septième de son équipe.

Ils n’avaient toujours pas terminé, Farrell et Patrick Mago centraient également tard avant que le dernier coup de pied de Smith ne fasse monter les 50 et conduise au coup de sifflet final accueilli par une inévitable cacophonie de huées.

Ce qu’ils ont dit

L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Rohan Smith…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Rohan, admet que l’équipe devra travailler dur pour répondre à sa défaite 50-0 face aux Wigan Warriors. L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Rohan, admet que l’équipe devra travailler dur pour répondre à sa défaite 50-0 face aux Wigan Warriors.

« On n’oublie jamais ce genre de journées. Elles restent avec nous et on apprend simplement à mieux les gérer et à en tirer quelque chose.

« La foule a le droit d’être déçue et bouleversée aujourd’hui que nous n’ayons pas fait davantage une compétition sur le tableau d’affichage, mais vous regardez cette équipe de Wigan au complet et comment elle a joué, et tous les obstacles que nous avons rencontrés. que j’ai eu avec notre jeune équipe aujourd’hui.

« Vous allez vivre des journées difficiles avec ces jeunes joueurs, mais c’est la seule façon d’apprendre et de construire une équipe. »

L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, était satisfait de la discipline dont son équipe a fait preuve lors de la démolition 50-0 des Leeds Rhinos. L’entraîneur-chef des Wigan Warriors, Matt Peet, était satisfait de la discipline dont son équipe a fait preuve lors de la démolition 50-0 des Leeds Rhinos.

« Ce n’est pas une déclaration, c’est juste une très bonne performance contre une bonne équipe qui était également désespérée. Il y a quelques semaines à peine, nous avons remporté une victoire et nous n’avons pas trop baissé, et nous ne serons pas trop excités aujourd’hui.

« (Mais) dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous devrions nous fixer comme objectif de remporter cette position. Si nous jouons bien contre Castleford et Leigh et obtenons le résultat, nous finirons premiers, et je pense que c’est un objectif réaliste maintenant. « .

A propos du héros du triplé Wardle, il a ajouté : « J’adore la façon dont il joue en ce moment. Il s’est très bien intégré depuis le premier jour et nous avons là un joueur de très grande qualité. »

Et après?

WiganL’avant-dernier match à domicile de la saison régulière les verra affronter Tigres de Castleford le vendredi 15 septembre (20h). Leeds maintenant face au difficile voyage en France pour affronter un autre des favoris de Dragons Catalans le lendemain (17h BST).

Regardez la conclusion de la saison 2023 de Betfred Super League, y compris les barrages et la grande finale, en direct sur Sky Sports. Diffusez également MAINTENANT.