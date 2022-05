Leeds 0 – 3 Chelsea

Chelsea a poussé Leeds à 10 joueurs plus loin dans le bourbier de la relégation alors que les buts de Mason Mount, Christian Pulisic et Romelu Lukaku ont assuré une victoire 3-0 aux hommes de Thomas Tuchel à Elland Road.

Leeds devait éviter la défaite pour sortir de la zone de largage mais, comme lors de leur défaite 2-1 contre Arsenal dimanche, ils ont enduré un début de match cauchemardesque et n’ont pas pu récupérer.

Mount a bouclé à la maison un superbe premier match après seulement quatre minutes et Leeds a ensuite fait expulser Daniel James au milieu de la première mi-temps pour un tacle imprudent sur Mateo Kovacic, qui n’a pas pu continuer et est maintenant un doute de blessure pour la finale de la FA Cup de samedi.

C’était du déjà-vu pour l’équipe de Jesse Marsch, qui a perdu Luke Ayling à cause d’un carton rouge dans des circonstances similaires après avoir pris du retard à l’Emirates Stadium, et leur misère a été aggravée par les finitions précises de Pulisic et Lukaku après la pause alors que Chelsea renforçait son emprise sur troisième place et s’est échauffé pour la confrontation de samedi à Wembley contre Liverpool avec style.

Leeds, quant à lui, a également perdu Jack Harrison sur blessure et doit maintenant se préparer pour ses derniers matchs de Premier League, contre Brighton et Brentford, sans James suspendu ainsi qu’Ayling.

Notes des joueurs Londres :Meslier (5), Llorente (6), Struijk (6), Cooper (6), Koch (6), Phillips (6), Bate (5), Raphinha (5), Rodrigo (6), Harrison (6), Jacques (3). Sous-titres : Firpo (6), Klich (6), Gelhardt (6). Chelsea : Mendy (7), Chalobah (7), Christensen (7), Rudiger (7), James (8), Jorginho (8), Kovacic (6), Alonso (7), Mount (9), Lukaku (8), Pulisic (8). Sous-titres : Loftus-Cheek (7), Ziyech (7), Azpilicueta (6). Homme du match: Mont Mason.

Comment les Blues ont puni Leeds à 10

Elland Road était un chaudron de bruit alors que les joueurs sortaient du tunnel avant le coup d’envoi, mais les supporters locaux ont été rapidement réduits au silence lorsque Mount a battu Illan Meslier avec une brillante première fois après un mouvement habile de Chelsea.

C’était un sentiment familier pour Leeds après l’ouverture instantanée d’Eddie Nketiah aux Emirats dimanche et leur soirée est allée de mal en pis lorsque James s’est précipité sur Kovacic au milieu de terrain, incitant l’arbitre Anthony Taylor à brandir immédiatement le carton rouge.

Image:

Mason Mount est assailli par ses coéquipiers après avoir ouvert le score





Leeds a protesté contre la décision, arguant que James avait gagné le ballon, mais le défi de l’ailier était dangereux, ses crampons atterrissant sur la cheville de Kovacic, et VAR a confirmé à juste titre la décision avant que le Croate ne doive être remplacé par Ruben Loftus-Cheek.

Chelsea a eu des occasions d’étendre son avance de chaque côté du carton rouge, avec Diego Llorente dégageant un effort de Mount sur la ligne et Lukaku se dirigeant de peu à côté d’un centre de James.

Nouvelles de l’équipe Liam Cooper est revenu pour Leeds, tandis que l’ancien jeune de Chelsea, Lewis Bate, a également été titularisé contre son ancien club.

Romelu Lukaku a conservé sa place dans la formation de départ de Chelsea, mais N’Golo Kante a raté le coup après avoir échoué à un test de condition physique tardif.

Mais ils ont dû attendre la deuxième période pour sécuriser le match. Lukaku, revigoré après son doublé lors du match nul 2-2 de Chelsea contre les Wolves ce week-end, a pris la tête peu après la mi-temps mais le deuxième but est arrivé peu de temps après.

L’exceptionnel Mount a de nouveau été impliqué, trouvant Pulisic avec un coup habile, et l’international américain a ensuite envoyé une finition basse dans le coin inférieur, ne laissant aucune chance à Meslier.

Lukaku a continué à menacer alors que Chelsea dominait le reste du match et, après une série d’occasions, dont un faible effort qui rebondissait à quelques centimètres de large, il a finalement trouvé le filet avec une finition haute après avoir retardé son tir de la passe de Hakim Ziyech.

Image:

Romelu Lukaku s’emmêle avec Pascal Struijk et Liam Cooper





Leeds, paralysé par un carton rouge précoce pour un deuxième match consécutif, a peu répondu, échouant même à enregistrer un tir cadré, et la défaite, leur troisième consécutive, les laissant dans une position périlleuse avant leurs deux derniers matchs. .

Pour Chelsea, l’image semble plus positive avant la finale de la FA Cup de samedi, car ils ont ouvert un écart de quatre points sur Arsenal, quatrième, et ont pris huit points d’avance sur Tottenham, cinquième, confirmant ainsi leur place dans la Ligue des champions de la saison prochaine.

Mount offre un affichage de l’homme du match

Alan Smith a décrit la performance de Mason Mount comme une “poésie en mouvement” sur un co-commentaire. “C’est un joueur tellement classe et il est assez jeune pour s’améliorer”, a ajouté le Sports du ciel expert.

Cette pensée devrait être alléchante pour les supporters de Chelsea. Le but de Mount a été magnifiquement pris et le film du deuxième de Pulisic était également sublime. Il a maintenant atteint le double des buts et des passes décisives en Premier League cette saison.

Il n’est que le cinquième joueur de Chelsea à réaliser cet exploit après Frank Lampard, Didier Drogba, Juan Mata et Eden Hazard. C’est une compagnie estimée mais Mount est là pour le mérite.

Il était exceptionnel à Elland Road – et pas seulement à cause de son rôle dans les deux premiers buts. Le joueur de 23 ans a été impliqué dans presque tous les meilleurs moments offensifs de Chelsea et, même avec 11 hommes sur le terrain, Leeds ne pouvait tout simplement pas vivre avec lui.

Mount : J’adore jouer à Elland Road ! Monture de maçon Raconté Sports du ciel: “C’était amusant. J’adore jouer ici, c’est évidemment un stade avec beaucoup d’histoire. Les supporters sont géniaux. Ils ne nous aiment pas trop, donc c’était une bonne ambiance ! Mais dès que nous a obtenu le but, nous avons en quelque sorte calmé le stade. “Je lisais le programme avant le match et il disait:” rendons le stade aussi difficile à jouer que possible “, ou quelque chose comme ça, donc quand vous venez ici, vous savez que ça va être difficile. Mais nous avons adoré. “Ce fut un match énorme pour les deux équipes ce soir. Nous avions besoin de la victoire après quelques mauvais résultats.”

Marsch : Nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort

Leeds patron Jesse Marsch Raconté Sports du ciel: “C’était comme le match d’Arsenal, où on ne se donne même pas vraiment la chance de se lancer, mais les gars se sont bien battus, ils n’ont jamais arrêté, ils ont couru, essayé de jouer et ont concouru les uns pour les autres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jesse Marsch a exhorté Leeds à se concentrer sur les deux prochains matchs



“De toute évidence, nous sommes déçus, mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort. Si nous restons coincés à penser des choses négatives et à nous inquiéter de savoir pourquoi les choses se sont produites ou ce qui s’est passé, alors nous ne nous préparerons pas pour dimanche, de sorte que doit être notre objectif total.”

Sur le carton rouge de James, il a ajouté: “Je pense qu’il était agressif et pensait qu’il pouvait gagner un ballon au milieu là-bas, mais il a fini par être un peu trop zélé.

“Maintenant, nous perdons Dan pour le reste de la saison, donc ça fait évidemment mal, mais c’est là où nous en sommes maintenant et nous devons nous serrer les coudes et être prêts pour le prochain défi.”

Tuchel : Excellente victoire méritée à Chelsea

Chelsea gestionnaire Thomas Tuche Raconté Sports du ciel: “Nous avions besoin d’une telle performance et c’était la base du résultat. Nous méritions de gagner et c’est le meilleur message car c’est un endroit difficile à jouer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Thomas Tuchel a salué “l’excellente” performance de son équipe face à Leeds



“Nous avons été excellents dès le début et avons gardé la concentration et l’intensité élevées lorsque nous étions un homme devant et c’est pourquoi nous méritions de gagner.

“Nous avons parlé et nous avons clarifié l’air après cet égaliseur tardif de Wolverhampton. Nous savions que nous nous étions mis sous pression, en termes de résultats, et nous savions ce qui nous attendait, mais nous avions aussi beaucoup de raisons de nous faire confiance et nous étions à notre meilleur niveau dans ces circonstances.

“Les joueurs ont livré ce que nous leur avons demandé, donc tout le mérite leur revient.”

Tuchel : la blessure de Kovacic très mauvaise nouvelle Tuchel a ajouté que Mateo Kovacic est incertain pour la finale de la FA Cup après s’être blessé à la cheville qu’il a blessée récemment lorsqu’il a été victime d’une faute de Dan James. “Je n’ai vu que [the tackle] de loin sur l’iPad parce que je ne regardais pas le match à cette seconde, mais si je vois le pied de Kova en ce moment, alors il ne fait aucun doute que ce devrait être un carton rouge”, a-t-il déclaré. “C’est encore la même cheville. C’est très, très douloureux et c’est une très mauvaise nouvelle lors d’une belle soirée.”

Et après?

Leeds est de retour en Premier League dimanche après-midi alors qu’il accueille Brighton à Elland Road pour un coup d’envoi à 14 heures.

Chelsea, quant à lui, cherchera à réclamer de l’argenterie lorsqu’il affrontera Liverpool lors de la finale de la FA Cup à Wembley samedi avant de reprendre sa campagne de Premier League à domicile contre Leicester le jeudi 18 mai.

Matchs restants de Leeds

15 mai – Brighton (h) première ligue

22 mai – Brentford (a) première ligue

Les matchs restants de Chelsea

14 mai – Liverpool (Wembley) Finale de la FA Cup

19 mai – Leicester (h) première ligue

22 mai – Watford (h) première ligue

