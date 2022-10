Leeds 0 – 0 Une Villa

Leeds et Aston Villa ont joué un match nul et vierge enflammé alors que le carton rouge inutile de Luis Sinisterra incarnait une affaire indisciplinée à Elland Road.

Un match manquant de qualité mais plein de fautes et de réservations a finalement conduit à une expulsion car, au début de la seconde période, Sinisterra a été renvoyé pour avoir bloqué un coup franc rapide alors qu’il n’était pas à 10 mètres alors qu’il était déjà sur réservation. L’arbitre Stuart Attwell n’a eu d’autre choix que d’expulser le Colombien dans une tache sur sa carrière florissante à Leeds jusqu’à présent.

Bien que Philippe Coutinho ait frappé le poteau et Ollie Watkins, Emiliano Buendia et Jacob Ramsay ont tous raté des occasions clés, Villa n’a pas réussi à trouver l’ingrédient manquant devant le but, malgré son premier point sur la route toute la saison.

Pour Leeds, leur récente mauvaise discipline s’est résumée à 22 fautes, trois cartons jaunes, un désavantage masculin pendant la majeure partie de la seconde mi-temps et le manager Jesse Marsch regardant depuis les tribunes purger une interdiction de ligne de touche.

Notes des joueurs Londres : Meslier (8), Kristensen (6), Koch (6), Cooper (6), Struijk (6) ; Adams (6), Roca (6); Sinisterra (5), Aaronson (6), Harrison (6); Rodrigue (7). Sous-titres : Firpo (6), Bamford (7), Ayling (7), Klich (n/a), Summerville (n/a) Aston Villa: Martínez (6) ; Augustinsson (5), Konsa (7), Mings (6), Young (6) ; Luiz (6), McGinn (7), Ramsey (7); Bailey (6), Watkins (6), Coutinho (7) Sous-titres : Bednarek (6), Buendia (6), Ings (n/a)

Comment Leeds et Villa ont joué le jeu

Les deux équipes avaient des raisons d’être nerveuses et de manquer de confiance avant cette Super dimanche choc. Villa a débuté sans avoir réussi à marquer un point sur la route toute la saison, alors que c’était le premier match de Leeds depuis qu’il en a expédié cinq à Brentford le mois dernier.

Mais c’est Villa qui a fait le début de la course avec Watkins forçant Illan Meslier à un arrêt bas et Coutinho n’ayant pas réussi à se ressaisir pour exploiter le rebond à bout portant.

Image:

Le jeu manquait de troisième qualité finale mais avait une aiguille agressive





Leeds a accueilli Rodrigo après une blessure, malgré le fait que Patrick Bamford soit en forme et disponible sur le banc, l’Espagnol se rapprochant deux fois en une minute. Tout d’abord, l’attaquant de Leeds n’a pas réussi à atteindre la fin du centre d’essai de Sinisterra dans la surface de réparation, avant de tirer juste à côté du but de Villa à 20 mètres.

La première mi-temps a manqué d’occasions nettes en raison d’une mauvaise discipline, avec 18 fautes concédées par les deux équipes en première période, entraînant quatre cartons jaunes partagés entre elles.

Cela étant dit, Watkins et Leon Bailey ont tous deux piqué les paumes de Meslier à la pause, avant que Jacob Ramsey ne parvienne à se convertir à bout portant après avoir été retrouvé dans la surface par la longue balle précise de John McGinn.

La nature impétueuse du jeu s’est poursuivie en seconde période et Sinisterra a été le seul à ramasser ce qui semblait être un carton rouge inévitable dès le départ. Le Colombien a arrêté un coup franc tiré rapidement dans la moitié de terrain de Villa alors qu’il n’était pas à 10 mètres du ballon et Stuart Attwell a présenté un deuxième jaune à l’ailier de Leeds.

Villa a gagné en confiance après ce moment et a presque trouvé un premier match lorsque Coutinho a frappé le poteau arrière du centre de Bailey, Watkins tirant largement sur ce qui ressemblait à un simple rebond.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La volée de Coutinho touche le poteau



L’équipe de Steven Gerrard a tenté de faire en sorte que son avantage numérique compte alors que le remplaçant Emiliano Buendia s’est recroquevillé à distance, tandis que Watkins a vu une occasion tardive sous un angle serré bien sauvé par Meslier alors que le chronomètre atteignait 90.

Plus tôt, Leeds avait fait appel à Bamford pour sceller son dernier retour de blessure et l’attaquant a testé les gants d’Emiliano Martinez lors d’une rare incursion en avant des hôtes. Brendan Aaronson pensait avoir mérité un penalty sur le rebond mais le défi de Konsa par derrière a été jugé juste.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bamford et Aaronson ont refusé l’ouverture de Leeds



Et après?

dimanche 9 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





Leeds se rend au Crystal Palace le Super dimanche à 16h avant qu’Aston Villa ne se dirige vers la forêt de Nottingham le Football du lundi soir à 20h – les deux en direct Sky Sports Premier League.