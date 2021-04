Manchester City n’a besoin que de deux victoires lors de ses cinq derniers matches pour remporter le titre de Premier League après que Manchester United et Leeds aient joué un nul nul 0-0 à Elland Road le Super dimanche.

Dans un match à peu d’occasions, les visiteurs se sont rapprochés de marquer dans la période d’ouverture lorsque le coup franc de Marcus Rashford a été bien sauvé par Illan Meslier.

La meilleure chance de Leeds est tombée à Helder Costas en seconde période, mais son effort dévié est passé au-dessus de la barre.

Le résultat signifie que Man Utd a 10 points de retard sur son rival City à la deuxième place. Leeds passe au-dessus d’Arsenal en neuvième après avoir prolongé son invaincu à six matches.

Marcus Rashford est venu près avec un coup franc déviant



« Ce jeu a été horrible, la qualité »

















La bannière anti-Glazer des fans de Manchester United survole Elland Road alors que les manifestations contre les propriétaires du club se poursuivent.



Avant le coup d’envoi, les groupes de fans de Manchester United ont organisé une bannière d’avion sur laquelle on pouvait lire «2 milliards volés #GlazersOut» pour protester contre la propriété de la famille Glazer, qui a survolé Elland Road.

La bannière faisait suite aux manifestations contre la propriété de la famille Glazer samedi, où des milliers de fans se sont rassemblés près de la statue de la Trinité, déclenchant des fusées éclairantes, des bannières suspendues et des écharpes à l’extérieur d’Old Trafford, beaucoup portant les couleurs verte et or synonymes de manifestations de fans contre les vitriers qui se sont produits depuis que la famille américaine a acquis le club en 2005.

Le match de dimanche était la première rencontre de Premier League à Elland Road depuis octobre 2003, mais les chances étaient minimes lors d’une première demie timide.

Actualités de l’équipe L’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, a conservé le même onze de départ qui a fait match nul 1-1 avec Liverpool lors du Monday Night Football, avec Rodrigo et Raphinha tous deux absents. Liam Cooper a raté le deuxième match de son interdiction de trois matchs, mais Robin Koch, Pablo Hernandez et Mateusz Klich étaient tous disponibles sur le banc.

Ole Gunnar Solskjaer a commencé avec Dan James dans le match inverse avec Leeds, et il l’a fait à nouveau lorsque l’ailier du Pays de Galles est venu remplacer Paul Pogba lors du seul changement de l’équipe qui a battu Burnley 3-1 lors de sa dernière sortie en Premier League. Marcus Rashford a secoué une blessure au pied pour commencer, ce qui signifie qu’Edinson Cavani et Donny van de Beek ont ​​tous deux été nommés parmi les remplaçants.

Les fans de Leeds espéraient célébrer la première victoire de haut vol contre Man Utd depuis 2002 et ils ont eu des demandes de pénalité rejetées lorsque le centre de Jack Harrison a frappé le bras de Luke Shaw, mais avec lui à ses côtés, l’arbitre Craig Pawson était impassible.

Rashford prend une photo à Elland Road pendant la période d’ouverture



Marcus Rashford, qui avait surmonté une blessure au pied, avait déjà vu un tir tiré au loin lorsqu’il a été victime d’une faute de Luke Ayling sur la ligne de touche pour dessiner une réservation pour le capitaine de Leeds, mais le coup franc de Bruno Fernandes a été renversé par Patrick Bamford.

La prochaine fois que Fernandes a été victime d’une faute de Pascal Struijk sur le coup de la mi-temps, Rashford a retiré le rang alors que son effort de plongée était brillamment signalé par Meslier. Cela signifiait que pour le cinquième match de Premier League consécutif, Man Utd n’a pas réussi à marquer en première mi-temps.

Paul Ince a déclaré à Sky Sports: « On dirait que les esprits de Manchester United sont jeudi. Il n’y a pas d’énergie, pas d’urgence. »

Daniel James défie Ezgjan Alioski de Leeds United



Il y avait très peu de signes précoces que la deuxième période offrirait un plus grand divertissement car il a fallu jusqu’à la 57e minute pour que chaque côté crée une chance remarquable, Fernandes entraînant largement la réduction d’Aaron Wan-Bissaka.

Man Utd a remporté le match inverse contre Leeds à Old Trafford 6-2, mais cela s’est avéré une rencontre très différente alors que Mason Greenwood a réussi un arrêt intelligent de Meslier après avoir accroché le ballon en profondeur de Fred.

« Greenwood est celui qui a fait preuve d’un peu de classe lorsque le ballon était à ses pieds », a déclaré Jamie Carragher de Sky Sports. Le match a brièvement pris vie à l’heure où le tacle de dernier recours d’Ezgjan Alioski a refusé à Dan James avant que le tir de Costa sur le comptoir ne dévie de Wan-Bissaka et n’atterrisse juste au-dessus.

Helder Costa de Leeds United réagit en ratant une chance



Mateusz Klich est entré dans la mêlée dans les 15 dernières minutes, et il a été immédiatement impliqué alors qu’il était joué par Patrick Bamford, mais son tir apprivoisé était droit sur Dean Henderson. « Ce match a été horrible, la qualité », a déclaré Carragher.

Il avait raison, car cela s’est terminé dans une impasse sans incident.

Une bannière faisant référence à la Super League européenne avortée est affichée dans les tribunes



Et après?

Dimanche 2 mai 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Leeds se rendra pour affronter Brighton en Premier League samedi prochain à 15 heures.

Manchester United accueillera la Roma lors de sa demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi à 20 heures avant de revenir en Premier League le Super dimanche comme ils accueillent Liverpool; la couverture commence à 16h avec le coup d’envoi à 16h30, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal.