LeEco organise un retour et programme un événement majeur pour le 18 mai

LeEco est revenu à la vie plus tôt cette année en annonçant une paire d’écouteurs TWS avec annulation active du bruit. Mais la société a de plus grands projets et a envoyé des invitations à un événement le 18 mai.

L’invitation est laconique, avec «Je suis de retour» écrit en gros caractères. En dessous, on dévoile le nom de l’événement, «LeTV Smart Ecological Conference», qui est assez vague. Alors, de quoi s’agit-il?







Plusieurs versions de l’événement du 18 mai organisé par LeEco sur invitation

Si vous regardez de plus près, il y a un « TV 3D » en miroir en bas à droite de la première invitation. Et un «VR» en miroir apparaît plusieurs fois. Vous pouvez également les voir dans la deuxième invitation. Quel que soit le sujet de l’événement, il sera diffusé sur les plateformes LeTV Super TV et LeTV Video.

LeTV, la société qui s’est transformée en LeEco, a commencé sa vie en tant que plate-forme de streaming. Il était autrefois considéré comme Netflix de la Chine, entre autres, car il s’est diversifié dans la fabrication de téléviseurs, de smartphones, de montres intelligentes et d’autres appareils électroniques. A en juger par l’invitation, il revient à ses racines et se concentrera sur le multimédia.

La source (en chinois) | Passant par