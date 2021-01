REAL Housewives of Dallas L’ancienne LeeAnne Locken a affirmé qu’elle était devenue un «bouc émissaire» de la distribution après avoir été «licenciée pour propos racistes».

La star de télé-réalité, 54 ans, est allée sur le podcast Chanel in the City pour raconter sa version de l’histoire.

LeeAnne a déclaré: «La réalité est que j’avais l’impression qu’après cinq ans de travail avec à peu près les mêmes quatre femmes, j’allais toujours être la cible.

«J’allais toujours être leur bouc émissaire pour ‘Je n’ai pas grand chose à faire, alors battons-nous avec LeeAnne.’

« Chaque article que vous lisez sur Dallas, tous les chemins mènent à LeeAnne. Honnêtement, je ne pense pas que les gens comprennent la quantité de stress que peut causer un humain. »

Elle a ajouté: « Ce n’était pas mon travail de diffuser cette émission, cela n’aurait jamais dû être mon travail.

« Mais parce que certains acteurs sont paresseux, ils m’ont imposé ça, puis ils m’ont attaqué pour l’avoir été. Et je suis arrivé à un point où le niveau de toxicité était trop élevé. »

Elle a avoué: « Je ne suis pas parfaite, et j’ai fait une tonne d’erreurs dans cette émission. Mais j’ai grandi une tonne dans cette émission. J’espérais que le public me verrait grandir et grandir avec moi. »

En décembre, LeeAnne a été critiquée pour avoir fait un commentaire insensible à la race lors du voyage de la distribution RHOD en Thaïlande.

En parlant de Kary, Locken a déclaré: « La petite mexicaine gazeuse doit faire ce qu’elle veut. »

Elle est allée sur Twitter pour s’excuser après que les fans aient exprimé leur dégoût pour ses commentaires.

LeeAnne a écrit: « Je suis profondément désolé pour ceux que j’ai blessés ou offensés avec certains de mes commentaires sur Vraies femmes au foyer de Dallas Saison 4.

«Je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit et j’utiliserai cela comme une expérience d’apprentissage pour être plus conscient de mes commentaires à l’avenir.

« Mon engagement à aller de l’avant est de continuer mon travail en luttant pour la qualité et l’acceptation de tous les humains. »

Les fans ont critiqué LeeAnne pour ses excuses, une personne ayant écrit: « J’aimais vraiment LeeAnne mais elle est émotionnellement manipulatrice. De plus, elle a fait des insultes racistes tout au long de ce voyage et cela reste à résoudre. »

Un autre fan a ajouté: « LeeAnne doit partir. Je ne peux pas supporter une autre semaine de ses diatribes racistes. »