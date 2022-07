Lee Zeldin, candidat républicain au poste de gouverneur de New York, est attaqué lors d’un événement

Le représentant Lee Zeldin, candidat républicain au poste de gouverneur de New York, a été attaqué jeudi lors d’un événement de campagne dans l’ouest de New York par un homme armé d’un objet pointu qui l’a traîné au sol avant d’être maîtrisé par plusieurs autres hommes, selon des responsables et un vidéo de l’attaque. M. Zeldin n’a pas été blessé, a déclaré un représentant de la campagne.

La vidéo montre M. Zeldin, parlant depuis le lit d’un camion, s’adressant à des partisans rassemblés dans un parking à Perinton, NY, lorsqu’un homme s’approche lentement de lui par la droite avant d’essayer de tirer M. Zeldin par le bras. M. Zeldin répond en saisissant le poignet de l’homme et est ensuite rejoint par plusieurs hommes pour contenir l’agresseur.

Une porte-parole de la campagne de M. Zeldin a déclaré dans un communiqué publié après l’attaque que lui et les membres de son équipe de campagne étaient en sécurité.