Lee Zeldin, candidat du GOP au poste de gouverneur de New York, agressé lors d’un rassemblement

NEW YORK (AP) – Un homme accusé d’avoir attaqué le représentant américain Lee Zeldin, candidat républicain au poste de gouverneur de New York, lors d’un événement dans le nord de l’État en essayant apparemment de poignarder le membre du Congrès a été arrêté et accusé de tentative d’agression.

“Je vais bien”, a déclaré Zeldin dans un communiqué après l’agression de jeudi. “Heureusement, j’ai pu saisir son poignet et l’arrêter quelques instants jusqu’à ce que d’autres le taclent.”

Un porte-parole du shérif du comté de Monroe a déclaré que David Jakubonis, 43 ans, avait été arrêté après avoir tenté d’attaquer Zeldin et avait ensuite été inculpé de tentative d’agression au deuxième degré. Il a été libéré sans caution. Il n’est pas clair si Jakubonis a un avocat qui peut parler pour lui. Un message demandant un commentaire a été laissé à un numéro indiqué pour Jakubonis.

L’incident s’est produit alors que Zeldin, qui défie la gouverneure démocrate sortante Kathy Hochul en novembre, s’adressait à un poste d’anciens combattants des guerres étrangères dans la ville de Perinton, à l’extérieur de Rochester.

L’agresseur est monté sur une scène basse où le membre du Congrès s’est adressé à une foule de dizaines de personnes, flanquée de balles de foin et de drapeaux américains. Une vidéo publiée sur Twitter montre les deux hommes tombant au sol alors que d’autres personnes tentent d’intervenir.

L’agresseur a balancé son arme vers le cou de Zeldin et lui a dit: “Vous avez terminé”, selon le porte-parole du shérif, l’adjoint Brendan Hurley.

Parmi ceux qui ont aidé à maîtriser l’agresseur figurait la colistière de Zeldin, l’ancienne inspecteur adjointe du département de police de New York, Alison Esposito, a déclaré le président du GOP, Nick Langworthy.

Langworthy a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait aucun détail sur l’agresseur ou son arme, mais qu’il avait ensuite échangé des SMS avec Zeldin pendant que le membre du Congrès parlait à la police.

“Il va bien. Il n’est pas gravement blessé. C’est juste une scène chaotique là-bas », a déclaré Langworthy. Il a dit que Zeldin avait “juste une petite égratignure”, mais ce n’était pas ce que quiconque considérerait comme une blessure.

Un porte-parole de Zeldin a déclaré vendredi que le candidat prévoyait de poursuivre ses apparitions en campagne.

Dans un communiqué, Hochul a condamné l’attaque et s’est dite “soulagée d’apprendre que le membre du Congrès Zeldin n’a pas été blessé et que le suspect est en détention”.

Langworthy a demandé à Hochul d’émettre un détail de sécurité pour Zeldin afin de le protéger pendant la campagne électorale.

« Cela aurait pu être bien pire. Cela aurait vraiment pu se terminer de manière horrible ce soir et c’est inacceptable », a-t-il déclaré.

L’attaché de presse de Hochul, Avi Small, a renvoyé des questions sur la fourniture à Zeldin d’un détail de sécurité à la police de l’État de New York.

Zeldin, un lieutenant-colonel de la réserve de l’armée qui représente l’est de Long Island au Congrès depuis 2015, est un allié fidèle de l’ancien président Donald Trump et faisait partie des républicains du Congrès qui ont voté contre la certification des résultats des élections de 2020.

Il a concentré sa campagne sur la lutte contre le crime mais fait face à une bataille difficile contre Hochul. Il devra persuader les électeurs indépendants – qui sont plus nombreux que les républicains dans l’État – ainsi que les démocrates afin de remporter les élections générales.

Les démocrates devraient se concentrer sur la défense vocale de Trump par Zeldin lors de ses destitutions et de son objection aux résultats des élections.

La journaliste d’Associated Press, Karen Matthews, a contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press