Lee Zeldin, candidat au poste de gouverneur de New York, agressé alors qu’il prononçait un discours

Un homme est monté sur scène et a tenté de poignarder le membre du Congrès américain Lee Zeldin jeudi alors qu’il prononçait un discours dans sa course au poste de gouverneur de New York, ont déclaré le candidat et les autorités.

Zeldin, le candidat républicain, n’a pas été blessé et son agresseur a été arrêté lors de l’arrêt de campagne à Fairport, NY, à 15 kilomètres à l’est de Rochester dans l’ouest de New York.

“Ses mots alors qu’il tentait de me poignarder il y a quelques heures étaient:” Vous avez terminé “”, a tweeté le politicien républicain, remerciant les participants qui ont aidé à affronter l’homme, y compris son colistier, l’ancien inspecteur adjoint du département de police de New York, Alison Esposito. .

“Je vais bien… Heureusement, j’ai pu saisir son poignet et l’arrêter quelques instants jusqu’à ce que d’autres le taclent.”

Ses mots alors qu’il essayait de me poignarder il y a quelques heures étaient “tu as fini”, mais plusieurs participants, dont @EspositoforNY< /a>, est rapidement passé à l’action & taclé le gars. Les forces de l’ordre étaient sur les lieux en quelques minutes. L’agresseur sera probablement libéré instantanément en vertu des lois de New York. pic.twitter.com/wZEyIyrjFe —@leezeldin

Le bureau du shérif du comté de Monroe a identifié le suspect comme étant David Jakubonis, 43 ans, de Fairport. Le motif n’était pas clair.

Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux par des témoins ont montré qu’un homme portant une casquette de baseball noire s’approchait rapidement de Zeldin depuis le côté de la scène lors du rassemblement dans le nord de l’État de New York.

Zeldin a repoussé le suspect avant que les deux hommes ne tombent au sol alors que plusieurs autres tentaient de maîtriser le suspect.

L’opposant à la campagne Hochul condamne l’attaque

Jakubonis, qui est accusé de tentative d’agression au deuxième degré, avait une arme à la main et l’a balancée vers le cou de Zeldin, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. Les photos des médias sociaux semblaient montrer un objet avec au moins deux pointes acérées.

Les membres du public et l’équipe de campagne de Zeldin ont retenu Jakubonis jusqu’à l’arrivée des députés et l’ont placé en garde à vue, selon le communiqué.

Le suspect a été traduit en justice devant le tribunal municipal de Perinton et libéré sous son propre engagement.

Mon équipe m’a informé de l’incident de l’événement de campagne de Lee Zeldin ce soir. Soulagé d’apprendre que le membre du Congrès Zeldin n’a pas été blessé et que le suspect est en garde à vue. Je condamne ce comportement violent dans les termes les plus forts possibles – il n’a pas sa place à New York. —@KathyHochul

Une porte-parole de la campagne de Zeldin, Katie Vincentz, a déclaré que Zeldin avait terminé son discours après l’incident et a remercié les forces de l’ordre qui ont répondu à l’attaque.

“Soulagé d’apprendre que le membre du Congrès Zeldin n’a pas été blessé et que le suspect est en détention”, a tweeté la gouverneure sortante de New York, Kathy Hochul, démocrate et adversaire de Zeldin dans la course.

“Je condamne ce comportement violent dans les termes les plus forts possibles – il n’a pas sa place à New York.”

Le président républicain de l’État, Nick Langworthy, a appelé Hochul à délivrer un détail de sécurité pour Zeldin afin de le protéger pendant la campagne électorale.

“Cela aurait pu être bien pire. Cela aurait vraiment pu se terminer de manière horrible ce soir et c’est inacceptable”, a-t-il déclaré.

Lee Zeldin est montré à Baldwin, NY, le 28 juin, la nuit où il a remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur. Zeldin a battu plusieurs candidats, dont Andrew Giuliani, fils de l’ancien maire de New York, pour être le candidat de son parti aux élections générales de novembre. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Avi Small, l’attaché de presse de Hochul, a renvoyé des questions sur la fourniture à Zeldin d’un détail de sécurité à la police de l’État de New York.

Zeldin, un lieutenant-colonel de la réserve de l’armée qui représente l’est de Long Island au Congrès américain depuis 2015, est un allié fidèle de l’ancien président Donald Trump et faisait partie des républicains du Congrès qui ont voté contre la certification des résultats des élections de 2020.

Il a concentré sa campagne sur la lutte contre le crime mais fait face à une bataille difficile contre Hochul. Il devra persuader les électeurs indépendants – qui sont plus nombreux que les républicains dans l’État – ainsi que les démocrates afin de remporter les élections générales.

Les démocrates devraient se concentrer sur la défense vocale de Zeldin contre Trump lors de ses deux destitutions, ainsi que sur l’objection de Zeldin aux résultats des élections de 2020.