Lee, un petit chaton lynx roux, sauvé lors de la tempête post-tropicale du week-end dernier

Plusieurs animaux trempés et soufflés par le vent ont été emmenés à l’Atlantic Wildlife Institute, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, lorsque la tempête tropicale Lee a balayé la région.

Parmi les personnes secourues figuraient quelques écureuils, un tamia et un colibri, selon Pam Novak, directrice de la faune au centre de réhabilitation près de Sackvlle.

Mais il y en avait un qui se démarque clairement – ​​un petit chaton lynx roux – qui, selon Novak, n’a qu’un mois environ.

Pesant seulement 759 grammes, soit 1,6 livre, le chaton ne sera prêt à être relâché qu’au printemps.

« Ce n’est tout simplement pas votre chaton ordinaire de tous les jours, c’est un chaton Lee de la tempête tropicale, donc son nom est maintenant Lee », déclare Pam Novak, directrice des soins de la faune à l’Atlantic Wildlife Institute, près de Sackville, au Nouveau-Brunswick. (Soumis par Pam Novak)

Novak a déclaré qu’il était inhabituel que des lynx roux naissent si tard dans l’année, et la façon dont le lynx roux a été trouvé est tout aussi surprenante.

Un garde forestier du bureau du ministère des Ressources naturelles de Dieppe l’a contactée pour lui dire qu’un résident des environs se trouvait dehors, dans le secteur de Jolicure, pendant la tempête, en train de nourrir des chats errants lorsqu’il a remarqué un chaton inhabituel essayant de grimper sur sa patte.

« Ils ont tout de suite reconnu qu’il ne s’agissait pas d’un chat domestique ordinaire », a déclaré Novak en riant.

« Ils sont définitivement un peu plus agressifs, ils ont le look complet du lynx roux avec un petit bobtail mais juste très petit et ne sont pas encore capables d’être seuls. »

Bien que le chaton soit « une poignée », Novak dit qu’il est en bonne forme et sans parasites. Il n’y avait aucun signe de la mère, mais elle soupçonne que le chaton n’a pas pu rester seul très longtemps.

« Une petite chose fougueuse »

Novak a décidé que, en tant qu’arrivée la plus unique au centre lors de la tempête post-tropicale, le chaton lynx roux avait besoin d’un nom spécial.

« Ce n’est tout simplement pas votre chaton ordinaire de tous les jours, c’est un chaton Lee de la tempête tropicale, donc son nom est maintenant Lee. »

Lee après avoir mangé son premier repas dans un bol. (Soumis par Pam Novak)

Novak travaille toujours avec Lee sur un programme d’alimentation et essaie de lui apprendre à manger dans un bol pendant que le chaton mord les seringues et les tétines des biberons avec ses « petites dents pointues de piranha ».

Elle a déclaré que la plupart des années, le centre de la faune accueille quelques jeunes lynx roux de partout dans la province, mais celui-ci est spécial.

« Même à 750 grammes, c’est une petite chose courageuse », a déclaré Novak. « Je porte déjà des blessures de combat. »