Lee touche terre au Canada avec des vents de 70 mph, 1 homme tué dans le Maine – Boston News, Weather, Sports

PORTLAND, Maine (AP) — Le National Hurricane Center a déclassé l’ouragan Lee au rang de cyclone post-tropical, mais des millions de personnes sont restées sous surveillance et avertissements de tempête tôt samedi, car la tempête pourrait encore produire des vents de force ouragan, des pluies torrentielles et des inondations côtières.

Des conditions graves étaient prévues dans certaines parties du Massachusetts et du Maine et des conditions d’ouragan pourraient frapper les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, où la tempête devait toucher terre plus tard samedi.

La tempête était située à environ 230 milles (365 kilomètres) au sud-ouest d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à environ 220 milles (355 kilomètres) au sud-est d’Eastport, dans le Maine, samedi matin.

Il y a eu plus de 11 000 pannes de courant du Massachusetts au Maine tôt samedi. Le vent s’était levé et la pluie s’était propagée vers l’est du Massachusetts.

Le centre de l’ouragan prévoyait des vents de force ouragan s’étendant à plus de 100 milles (161 kilomètres) du centre de Lee avec des rafales de force tempête tropicale moindres mais toujours dangereuses jusqu’à 345 milles (555 kilomètres) vers l’extérieur.

L’état d’urgence a été déclaré dans le Massachusetts et le Maine, l’État le plus boisé du pays, où le sol était saturé et les arbres affaiblis par les fortes pluies estivales.

Les navires de croisière ont trouvé refuge dans les quais de Portland, tandis que les homardiers de Bar Harbor, dans le Maine et ailleurs, ont sorti leurs coûteux casiers de l’eau et ont transporté leurs bateaux vers l’intérieur des terres, laissant certains ports ressemblant à des villes fantômes vendredi.

Lee a déjà frappé les îles Vierges américaines, les Bahamas et les Bermudes avant de se diriger vers le nord et de fortes houles étaient susceptibles de provoquer « des conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles » aux États-Unis et au Canada, selon le centre des ouragans.

Certaines parties de la côte du Maine pourraient voir des vagues atteignant 4,5 mètres de haut s’écraser, provoquant de l’érosion et des dégâts, et les fortes rafales provoqueront des pannes de courant, a déclaré Louise Fode, météorologue du National Weather Service du Maine. Jusqu’à 12 centimètres de pluie étaient prévus dans l’est du Maine, où une surveillance de crue éclair était en vigueur.

Mais même s’ils se sont accroupis et se sont préparés, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ne semblaient pas préoccupés par la possibilité de conditions météorologiques violentes.

Dans le Maine, où les gens sont habitués aux hivers du Nord-Est destructeurs, certains ont écarté l’arrivée de Lee comme quelque chose qui s’apparente à ces tempêtes sans neige.

« Il va y avoir d’énormes rouleaux blancs qui arriveront avec des vents de 50 à 60 mph. Ce sera très divertissant », a déclaré vendredi le homardman de Bar Harbor, Bruce Young. Il a néanmoins fait déplacer son bateau vers l’aéroport local, affirmant qu’il valait mieux prévenir que guérir.

À Long Island, le homardier commercial Steve Train a terminé vendredi de sortir 200 casiers de l’eau. Train, qui est également pompier, allait attendre la fin de la tempête sur l’île de la baie de Casco.

Il ne craignait pas de rester là pendant la tempête. «Pas du tout», dit-il.

Au Canada, Ian Hubbard, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada et le Centre canadien de prévision des ouragans, a déclaré que Lee ne serait pas du tout à la hauteur des restes de l’ouragan Fiona, qui a emporté des maisons dans l’océan et coupé l’électricité à la plupart des habitants. deux provinces et a emporté une femme à la mer il y a un an.

Mais c’était quand même une tempête dangereuse. Kyle Leavitt, directeur de l’Organisation de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick, a exhorté les résidents à rester chez eux, déclarant : « Rien de bon ne peut sortir du fait de regarder les grosses vagues et la force réelle du vent. »

Les ouragans destructeurs sont relativement rares aussi loin au nord. Le grand ouragan de la Nouvelle-Angleterre de 1938 a provoqué des rafales pouvant atteindre 300 km/h et des vents soutenus de 195 km/h à l’observatoire de Blue Hill dans le Massachusetts. Mais aucune tempête aussi puissante n’a eu lieu ces dernières années.

La région a appris à ses dépens Ouragan Irène en 2011, ces dégâts ne se limitent pas toujours à la côte. Rétrogradée en tempête tropicale, Irène a tout de même causé plus de 800 millions de dollars de dégâts dans le Vermont.

