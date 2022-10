Lee Tomlin: Le bon moment pour moi de me retirer du football | Nouvelles du football

Après 17 ans et près de 600 apparitions en carrière, c’est le moment pour Lee Tomlin de mettre un terme à une carrière qui l’a vu voyager de la Ligue 2, en dehors de la Ligue et en Premier League.

À 33 ans, les blessures ont fait des ravages sur le milieu de terrain talismanique, et son corps ne peut tout simplement plus supporter la tension.

“Je suis entré en pré-saison à Doncaster et j’adorais ça”, a déclaré Tomlin à Sky Sports après avoir annoncé sa retraite. “Mais les deux derniers mois de jeu et d’entraînement quotidien ont fait des ravages sur mon corps, et c’est juste un peu trop pour moi, surtout avec la quantité d’analgésiques que je dois prendre pour m’en sortir.

“Jouer au football, c’est tout ce que j’ai jamais connu, mais essayer de continuer, c’est trop pour moi sur mon corps. Je me réveille tous les matins dans la douleur et j’essaie de dormir la nuit dans la douleur.

“Je ne pense pas que quiconque soit vraiment prêt à prendre sa retraite. J’aurais aimé que ce soit un travail que je puisse faire pendant encore beaucoup d’années. Mais il suffit de l’accepter et de l’accepter.

“J’ai parlé à des gens proches de moi et j’ai parlé au gaffer. C’est une décision que je devais prendre, mais je l’ai prise pour les bonnes raisons.”

Image:

Les dernières apparitions en carrière de Tomlin sont venues pour Doncaster en Ligue 2





Tomlin a commencé sa carrière dans la Ligue 2 à l’âge de 16 ans avec Rushden & Diamonds, et il a continué à jouer pour eux pendant quatre saisons supplémentaires après leur relégation à la Conférence (maintenant la Ligue nationale), avant que ses performances impressionnantes ne le voient choisi. par Peterborough en Ligue 1 en 2010.

Cela a été suivi d’un passage à Middlesbrough, puis d’un déménagement à Bournemouth et en Premier League en 2015.

Il considère ces années comme probablement les meilleures de sa carrière.

“L’un des faits saillants a sans aucun doute été la promotion avec Peterborough de la Ligue 1 au championnat”, a-t-il déclaré. “C’était un moment incroyable.

“Puis à Middlesbrough, je sais que nous avons perdu lors de la finale des barrages à la fin contre Norwich, mais toute cette saison a été incroyable. J’ai adoré ça là-bas. Les fans, le club, toute l’ambiance. Chaque jour a été génial.

“Mais le meilleur doit faire mes débuts en Premier League. Même je ne pense pas que j’ai rêvé assez grand quand j’étais enfant pour penser que cela pourrait arriver. J’étais juste un jeune garçon dans un lotissement, et je n’ai pas Je ne pense pas que cela puisse arriver à des gens comme nous, mais plus vous entendez d’histoires maintenant et vous voyez que cela peut arriver à n’importe qui tant que vous travaillez dur.

Image:

Tomlin a atteint la Premier League lorsqu’il a signé pour Bournemouth en 2015





“Je jouais en Ligue 2 à 16 ans, mais même alors, j’avais l’impression que vous deviez être construit différemment ou venir d’un endroit différent. Je ne sais pas. Je ne pensais tout simplement pas que ce serait possible.

“Peut-être que si j’avais cru en moi dès mon plus jeune âge, j’aurais eu la chance de rester un peu plus longtemps en Premier League. Tout le monde parle toujours de mes capacités. Je pense que si je croyais vraiment que j’étais censé être là et que j’étais digne d’être là, j’aurais.

Il est maintenant temps de regarder vers l’avant plutôt que vers l’arrière pour Tomlin, qui profitera de quelques mois de détente à la maison avant de passer à la prochaine phase de sa vie – avec un avenir dans la gestion, le prochain rêve auquel il aspire.

“Pendant les premiers mois, je veux juste passer du temps avec la famille et être là autant que possible pour eux”, dit-il. “Je veux m’assurer qu’ils vont tous bien et qu’ils sont heureux.

“Mais ensuite, ça va continuer à faire mes badges d’entraîneur et à partir de là. Je suis sur mon évaluation finale sur ma licence B. Ensuite, c’est sur ma licence A et ma licence Pro. Ce n’est pas quelque chose que je vais me précipiter, mais je vais en faire plus maintenant que j’ai le temps de le faire.

“J’ai eu beaucoup de managers de la vieille école, et quelques nouveaux managers, et vous pouvez ramasser des petites choses de chacun d’eux. C’est ce que j’aimerais être.”

Tomlin a travaillé sous de nombreux patrons de haut niveau au cours de sa carrière, mais pense qu’Aitor Karanka a été le plus influent de sa carrière.

“J’ai travaillé avec lui à Middlesbrough et Nottingham Forest”, dit-il. “J’ai toujours bien fait pour lui. Il est très strict et tout ce qu’il dit est valable, mais il sait gérer ses joueurs et avec ses joueurs attaquants, il veut les laisser faire ce qu’ils font. Il m’a laissé en laisse.

“Quand je suis allé pour la première fois à Middlesbrough, j’ai perdu une pierre et demie avec lui en quelques mois. C’était la première fois qu’un manager me disait” tu dois faire ceci ou cela “. La formation était telle son travail acharné et sa gestion des hommes m’ont beaucoup aidé. Il savait comment me traiter et me parler, et cela m’a beaucoup aidé.”

Image:

Tomlin considère sa performance pour Middlesbrough contre Manchester City lors de la FA Cup 2015 comme la meilleure de sa carrière





Et c’est aussi Karanka qui a réalisé la meilleure performance de sa carrière, lorsque Middlesbrough est allé à Manchester City en tant qu’équipe de championnat en 2015 et les a battus 2-0 en FA Cup.

Tomlin prend un dernier moment pour se remémorer.

“Je me souviens d’avoir parlé à Dean Whitehead et Jonathan Woodgate après, et ils disaient que vous aviez passé en Premier League après cela”, dit-il. “Mais je n’y ai même pas pensé comme ça.

“C’était juste la seule performance que j’ai ressentie, contre les joueurs contre lesquels c’était aussi, que c’était tout simplement incroyable. J’ai juste senti dans ce match que je volais et glissais devant les gens.”

Il y a eu peu de meilleurs que Tomlin à regarder en plein vol dans la Ligue de football au cours des deux dernières décennies. C’est un spectacle qui nous manquera beaucoup maintenant qu’il a disparu.