Lee s’installe dans le golfe du Saint-Laurent, laissant des milliers de personnes sans électricité

HALIFAX –

Des milliers de personnes sont restées sans électricité dimanche alors que la tempête post-tropicale Lee quittait progressivement les Maritimes, laissant une traînée d’arbres abattus et des côtes endommagées par les vagues déferlantes.

À midi, la tempête avait dépassé l’Île-du-Prince-Édouard et pénétré dans le golfe du Saint-Laurent où elle devait passer à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine et atteindre le nord de Terre-Neuve dans la soirée.

« Comme il s’agit d’une tempête d’une telle ampleur, certaines régions vont ressentir les vents pendant quelques heures, mais certainement pas aussi forts qu’ils l’étaient lorsqu’ils se sont approchés des Maritimes, donc ils continueront de s’affaiblir », a déclaré Bob Robichaud du Canadian Hurricane Center plus tôt dimanche.

La ville de Shelburne, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, a connu toute la fureur de la tempête lorsqu’elle a frappé samedi et a subi des inondations dues à une puissante onde de tempête dans son port.

« Il ne fait aucun doute que nous avons failli être touchés directement », a déclaré Andy Blackmer, commodore du Shelburne Harbour Yacht Club. « Des vents importants, accompagnés d’une marée très haute et d’une onde de tempête, ont inondé les zones basses et certaines infrastructures de la ville ont été endommagées. »

Blackmer a déclaré qu’un voilier sur un amarrage privé s’était détaché à un moment donné et avait ensuite été sécurisé de l’autre côté du port par deux membres du yacht club.

« En conduisant en ville, il y a quelques branches coupées, mais dans l’ensemble, les choses semblent plutôt raisonnables, sauf que nous sommes sans électricité depuis plus de 24 heures », a-t-il déclaré.

Blackmer a déclaré que les conditions se sont améliorées à marée haute dans la soirée, épargnant à la ville tout dommage supplémentaire causé par les eaux océaniques.

Une femme prend une photo des vagues déferlantes menant au port d’Halifax dans l’espace public Queen’s Marque à Halifax, pendant la tempête post-tropicale Lee, le samedi 16 septembre 2023. (Source : LA PRESSE CANADIENNE/Kelly Clark)

« Nous avons eu de la chance que le timing des vents et de la marée soit en notre faveur. Cela aurait pu être bien pire. »

Plus loin sur la rive sud de la province, au nord-est, Marlene et Gary Ramey se trouvaient sur la pelouse de leur maison à Bridgewater, un râteau à la main. Ils nettoyaient dimanche une épaisse couche de feuilles et de branches déchiquetées sous un ciel nuageux.

Gary Ramey a décrit les vents qui ont frappé la ville la veille comme étant « hurlants ».

« Nous avons de gros chênes autour de nous et les regarder bouger dans le vent était plutôt intimidant, mais dans l’ensemble, nous nous sommes retrouvés sans arbres abattus et aucun des voisins n’a d’arbres abattus et il s’agit simplement de nettoyer beaucoup de branches et beaucoup de part », a-t-il déclaré.

À 13 heures, heure locale, près de 13 000 foyers et entreprises de Bridgewater étaient toujours privés d’électricité. Seule Halifax a signalé davantage de pannes, soit 16 000.

À Bridgewater et dans d’autres villes voisines, les fast-foods faisaient des affaires fulgurantes alors que les habitants sans électricité s’arrêtaient pour prendre un café, un repas chaud et un accès wifi. Marlene Ramey a déclaré qu’elle faisait partie de ceux qui prenaient leur tasse du matin.

« Je suis allée chez Tim et ils faisaient la queue jusqu’à l’autoroute, mais je voulais mon café alors je suis restée », a-t-elle déclaré en riant.

Nova Scotia Power a déclaré qu’environ 800 personnes travaillaient dans les communautés de la province pour rétablir l’électricité. Au plus fort de la tempête samedi, environ 277 000 clients ont été touchés par des vents violents qui ont provoqué la chute d’arbres sur les lignes électriques.

Le service public privé a déclaré que l’ouest de la Nouvelle-Écosse et la région d’Halifax ont été les plus durement touchés, ainsi que Truro et New Glasgow, dans le nord-est de la province.

Sur l’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, qui a reçu plus de 100 millimètres de pluie, la mairesse du village, Bonnie Morse, a déclaré qu’aucune inondation majeure n’avait été signalée.

Les spectateurs ont observé les vagues à Barrington, en Nouvelle-Écosse, alors que la tempête post-tropicale Lee s’approchait des Maritimes.

« Il y avait quelques mares sur la route, mais rien d’important qui justifiait une fermeture de la route », a déclaré Morse.

Et bien qu’il y ait eu des pannes de courant au plus fort de la tempête, Morse a déclaré que les équipes d’Énergie NB avaient rapidement rétabli l’électricité dans la plupart des maisons et des entreprises de la région.

« Aujourd’hui, tout le monde fait un peu de nettoyage des arbres et des branches qui sont tombés, mais pour la plupart, nous avons plutôt bien survécu », a déclaré le maire.

À St. George, au Nouveau-Brunswick, la seule indication que Lee a traversé la région était à Canal Beach, où un quai métallique avait été traîné sur quelques mètres et gisait partiellement submergé dans l’eau.

Deborah Breau, qui travaille au péage du terminal de ferry voisin de Blacks Harbour, a déclaré que la tempête n’était « pas trop » aussi violente qu’elle s’y attendait.

« Mais cela a fait tomber ma clôture et quelques arbres sont tombés », a déclaré Breau.

À Halifax, les autorités faisaient le point sur les dégâts causés par de fortes rafales de vent samedi et une onde de tempête qui a projeté de gros rochers sur certaines routes côtières.

Alors que le nettoyage se poursuivait, la ville était aux prises avec pas moins de 130 arbres renversés ainsi que des routes emportées par les eaux.

« Les routes nécessitent encore quelques travaux mais elles sont praticables avec prudence », a déclaré Erica Fleck, chef de la gestion des urgences de la municipalité. Elle a déclaré que des excavatrices avaient été amenées pendant la nuit pour aider à dégager les débris de la route menant à Peggy’s Cove en particulier, qui était encombrée de gros rochers et d’autres débris.

« Notre plus gros problème à l’heure actuelle est l’absence d’électricité et les services cellulaires et Internet intermittents dus aux pannes de Bell », a déclaré Fleck.

Pendant ce temps, Robichaud a déclaré que Lee n’avait aucune surprise pour les prévisionnistes.

« Ce que nous prévoyions était une forte tempête tropicale ou post-tropicale et c’est exactement ce que nous avons obtenu », a-t-il déclaré. « Nous avons eu des vents de plus de 100 kilomètres par heure, mais juste en dessous de la force d’un ouragan. »

Dimanche au Québec, Environnement Canada a émis des avertissements de pluie sur la Basse-Côte-Nord de la province, située au-dessus du golfe du Saint-Laurent.

Le cyclone devait y déverser entre 30 et 50 millimètres de pluie avec la possibilité de crues soudaines et d’emportements. Les averses devraient s’atténuer dans la soirée.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2023.

– Avec les dossiers de Keith Doucette à Halifax et Christopher Reynolds à Montréal