La tempête post-tropicale Lee se dirige vers les Maritimes samedi matin, entraînant des inondations, de fortes vagues et des pannes d’électricité touchant plus de 150 000 foyers.

Lee a été rétrogradé d’ouragan à tempête post-tropicale, le centre de la tempête devant toucher terre entre les comtés de Shelburne et de Yarmouth en Nouvelle-Écosse dans l’après-midi.

Le changement de désignation de la tempête fait référence à la structure de la tempête et ne diminue pas les impacts attendus.

Certaines régions du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont déjà confrontées à d’importantes ondes de tempête, avec des vagues s’écrasant sur les routes côtières.

Vers 11 h, il y avait près de 120 000 maisons sans électricité en Nouvelle-Écosse, plus de 33 000 foyers sans électricité au Nouveau-Brunswick et environ 300 clients sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aucune panne n’a été signalée par Newfoundland Power à 11 h.

Environnement Canada a déclaré que les zones situées le long de la côte atlantique centrale de la Nouvelle-Écosse pourraient connaître des vagues déferlantes allant de quatre à six mètres, et que des avertissements d’ondes de tempête étaient en vigueur du comté de Shelburne vers l’est jusqu’au comté de Guysborough.

Une veille d’ouragan est en place pour l’île Grand Manan et la côte du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi que pour la majeure partie de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, qui s’étend du comté de Digby jusqu’au comté d’Halifax, tandis qu’un avertissement de tempête tropicale reste en vigueur pour la majeure partie de la Nouvelle-Écosse et pour Côte de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick et certaines parties de la province le long du détroit de Northumberland.

La tempête devrait apporter plus de 100 millimètres de pluie dans certaines régions, et Environnement Canada met en garde contre de possibles inondations dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, notamment à Saint John et à Moncton.

Les rafales de vent pourraient atteindre 120 kilomètres à l’heure, ce qui pourrait renverser des arbres, faire tomber des lignes électriques et entraîner des dommages structurels.