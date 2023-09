La tempête post-tropicale Lee se dirige vers les Maritimes samedi, entraînant des inondations, de fortes vagues et des pannes de courant affectant jusqu’à 170 000 foyers.

Lee a été rétrogradé d’ouragan à tempête post-tropicale, le centre de la tempête devant toucher terre entre les comtés de Shelburne et de Yarmouth en Nouvelle-Écosse dans l’après-midi.

Le changement de désignation de la tempête fait référence à la structure de la tempête et ne diminue pas les impacts attendus.

EN IMAGES : Lee apporte des vents violents dans les Maritimes

Les régions côtières de la Nouvelle-Écosse subissent déjà d’importantes ondes de tempête, avec des vagues s’écrasant sur les routes.

Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences de la municipalité régionale d’Halifax, demande à tous les résidents de rester à l’intérieur et de s’éloigner du littoral.

« Il est vraiment dangereux pour les gens de se trouver là-bas en ce moment, nous exhortons vraiment les résidents à être intelligents et à rester chez eux et à s’abriter sur place. Il n’est pas nécessaire de sortir maintenant, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence absolue », a déclaré Fleck lors d’une entrevue avec CTV Atlantic samedi.

Fleck a déclaré que certaines routes de la région de Lawrencetown et de la côte est ont été « anéanties » par les ondes de tempête.

« L’eau a déjà traversé les routes… Les routes qui avaient été réparées lors des incendies et des inondations entre mai et juillet sont à nouveau ouvertes dans la région de Peggys Cove », a-t-elle déclaré.

« Il y a des problèmes à Herring Cove, des problèmes à Bedford, pratiquement partout à proximité de l’eau, nous constatons déjà des problèmes, et le pic n’est pas encore arrivé », a déclaré Fleck vers 12h30.

Kalin Mitchell, météorologue à CTV Atlantic, a déclaré que les impacts maximaux des tempêtes devraient frapper la Nouvelle-Écosse jusqu’à samedi après-midi.

À Kings Square, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, un grand arbre a été abattu alors que la tempête post-tropicale Lee se dirige vers la région. Photo du 16 septembre 2023. (CTV Atlantic/Avery MacRae).

Vers midi, il y avait 135 100 maisons sans électricité en Nouvelle-Écosse, plus de 35 600 maisons dans le noir au Nouveau-Brunswick et environ 50 clients sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aucune panne n’a été signalée par Newfoundland Power à midi.

Matt Drover de Nova Scotia Power a déclaré dans une interview samedi que les équipes étaient mobilisées et travaillaient au rétablissement du courant dans les zones où les vents sont inférieurs à 80 kilomètres à l’heure.

« Nous nous sommes préparés toute la semaine pour cette tempête, nous savions que Lee allait être une tempête importante avec des vents très violents », a déclaré Drover.

« Hier, toutes nos équipes de la Nouvelle-Écosse sont arrivées et nous les avons déployées un peu partout dans la province, sachant que la partie ouest de la province, la rive sud, la vallée et également HRM seraient probablement les plus durement touchées. »

Environnement Canada a déclaré que les zones situées le long de la côte atlantique centrale de la Nouvelle-Écosse pourraient connaître des vagues déferlantes allant de quatre à six mètres, et que des avertissements d’ondes de tempête étaient en vigueur du comté de Shelburne vers l’est jusqu’au comté de Guysborough.

La GRC en Nouvelle-Écosse demande aux conducteurs de rester à l’écart des routes. La police a déclaré avoir reçu des informations faisant état de conducteurs se dirigeant vers la côte pour observer les vagues.

« Cette action les met en danger ainsi que les premiers intervenants en cas de tentatives de sauvetage », a déclaré la GRC dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Une veille d’ouragan est en place pour l’île Grand Manan et la côte du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi que pour la majeure partie de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, qui s’étend du comté de Digby jusqu’au comté d’Halifax, tandis qu’un avertissement de tempête tropicale reste en vigueur pour la majeure partie de la Nouvelle-Écosse et pour Côte de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick et certaines parties de la province le long du détroit de Northumberland.

La tempête devrait apporter plus de 100 millimètres de pluie dans certaines régions, et Environnement Canada met en garde contre de possibles inondations dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, notamment à Saint John et à Moncton.

Les rafales de vent pourraient atteindre 120 kilomètres à l’heure, ce qui pourrait renverser des arbres, faire tomber des lignes électriques et entraîner des dommages structurels.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Sécurité publique, Bloyce Thompson, demande aux Insulaires de « faire les derniers préparatifs » pour la tempête qui devrait frapper la province plus tard samedi.

« Nous savons que cela ne sera pas aussi violent que les tempêtes qui nous ont frappés au cours des années précédentes, mais nous devons être raisonnables dans notre préparation afin d’être prêts dans tous les cas. J’exhorte les Insulaires à rester à l’intérieur pendant les périodes de vents violents, à rester à l’intérieur des terres et à l’écart des eaux côtières », a déclaré Thompson dans un communiqué samedi.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne.

