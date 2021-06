Lee Ryan devient papa pour la troisième fois alors que sa petite amie Verity accouche

Le chanteur de BLUE Lee Ryan est devenu papa pour la troisième fois alors que sa petite amie Verity accouche.

Son compagnon de groupe Duncan James a diffusé les nouvelles sur Lorraine d’ITV aujourd’hui.

5 Lee a déjà deux enfants d’une relation précédente Crédit : Fonctionnalités Rex

Lorsqu’on lui a demandé si le groupe se réunirait bientôt, Duncan, 43 ans, a déclaré: « Avec la pandémie et tout, tout a changé et a changé.

« Lee vit en Espagne maintenant, il vient de redevenir papa. »

Lorraine haleta et répondit: « Oh, bien félicitations à Lee! »

Lee a déjà une fille Bluebell, 13 ans, avec son ex Jessica Keevil et son fils Rayn, 12 ans, avec son ex-fiancée, Samantha Miller.

5 Duncan James a annoncé la nouvelle sur Lorraine d’ITV aujourd’hui

5 Le chanteur de Blue espère que sa fille suivra ses traces musicales Crédit : Getty – Contributeur

Et il a expliqué que Verity était tombée enceinte plus tôt cette année.

Il a dit Bonjour! il attendait une fille avec le chanteur, qui est un imitateur d’Ariana Grande.

Il a déclaré: « Je suis tellement excité. J’adore être papa, il n’y a rien de mieux que ça. C’est la chose la plus incroyable au monde. »

Verity a ajouté: « Je suis très à l’aise pour passer à la prochaine étape de ma vie avec quelqu’un qui est si paternel et bon avec les enfants.

« Lee est tellement impliqué et pour moi, c’est très rassurant d’être avec quelqu’un qui aime la vie de famille. »

5 Lee vit maintenant en Espagne avec sa petite amie Verity et le couple a accueilli une fille dans le monde

Lee a également révélé qu’il espérait que sa petite fille suivrait ses traces musicales, en déclarant: « Nous sommes assis dans le bain à remous sur notre terrasse sur le toit, chantant à tue-tête.

« Je ne sais pas ce que les voisins en pensent. J’ai hâte d’apprendre à ce petit bébé à chanter et à jouer du piano et du saxophone. Je chante aussi à fond. »

Il a été vu pour la première fois avec Verity, qui est apparu sur The X Factor en 2009, en janvier 2020, après avoir rejoint la série de télé-réalité Celebs Go Dating l’année précédente dans le but de trouver l’amour.

5 Le couple a déménagé sur la Costa Del Sol l’année dernière Crédit : Splash News

Le couple a déménagé sur la Costa Del Sol en Espagne l’année dernière et a révélé qu’il avait désormais « une meilleure qualité de vie » ainsi qu’un « nouveau souffle de vie ».

Cela signifie que leur fille aura un double passeport à sa naissance et ils tiennent à ce qu’elle parle espagnol.