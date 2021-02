Lee Ryan confirme que sa petite amie Verity Paris est enceinte de son troisième enfant

Lee Ryan a confirmé qu’il allait devenir père pour la troisième fois alors que sa petite amie attend un bébé.

L’ancien idole bleue de 37 ans et sa partenaire Verity Paris sont aux anges et ont hâte de rencontrer leur paquet de joie.

La confirmation de la nouvelle est arrivée quelques jours après que Verity ait été aperçue en train de montrer une bosse de bébé alors que le couple marchait le long de la plage en Espagne.

Parler à Hello! magazine sur leur joie de bébé, Lee a expliqué qu’il était « excité » de rencontrer le tout-petit en juin.

Au cours de leur entretien, le couple a également révélé qu’ils attendaient une petite fille ensemble et qu’ils avaient hâte de lui apprendre à jouer de la musique.







(Image: WireImage)



Lee est déjà un père fier de Bluebell, 13 ans, son fils Rayn, 12 ans, et dit qu’il n’aime rien de plus que d’être papa.

« Je suis tellement excité », a déclaré Lee à la publication.

« J’adore être papa; il n’y a rien de mieux que ça. C’est la chose la plus incroyable au monde. »





Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez un aperçu de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Il a également ajouté dans l’interview: « J’ai hâte d’apprendre à ce petit bébé à chanter et à jouer du piano et du saxophone. Je chante aussi à fond. Je la forme et je pense qu’elle va certainement être créative. de cette façon. »

Lee et Verity ont été liés pour la première fois en janvier 2020 et le couple semble ne cesser de se renforcer depuis.

Les tourtereaux ont en fait déménagé du Royaume-Uni vers la Costa del Sol l’année dernière et ne pourraient pas être plus satisfaits de leur décision.







(Image: verityparis.xo / Instagram)



Le duo aurait pu obtenir une résidence en espagnol avant le Brexit et espère que leur fille apprendra également l’espagnol à sa naissance.

En plus de ses nouvelles excitantes sur le bébé, à la fin de l’année dernière, il a été révélé que le groupe de garçons Blue pourrait planifier une tournée de retrouvailles en 2021 pour marquer leur vingtième anniversaire.

Lee ainsi que ses anciens compagnons de groupe Duncan James, Simon Webbe et Antony Costa prendront la route pour divertir les fans qui les ont soutenus au cours des deux dernières décennies.







(Image: Ken McKay / ITV / REX)









(Image: Getty Images Europe)



Cependant, le groupe reste jusqu’à présent discret sur tout projet secret à venir.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 3303