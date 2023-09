Lee provoque des conditions dangereuses près de la côte d’Halifax

La municipalité régionale d’Halifax ressent les effets de la tempête post-tropicale Lee.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, a déclaré que la tempête restait importante et dangereuse et il a exhorté les résidents à éviter la côte.

« Restez à l’écart du bord de l’eau pour votre propre sécurité et pour celle des premiers intervenants qui pourraient appeler à l’aide. Je ne saurais trop insister sur ce point », a déclaré Savage lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

« Ce n’est pas le moment d’observer les vagues ou de se retrouver inutilement sur les routes. »

Il a déclaré qu’un certain nombre de routes étaient bloquées à cause de l’eau de mer et des débris. Il a également noté que plusieurs ponceaux avaient été emportés par les eaux et qu’un certain nombre d’arbres et de lignes électriques étaient tombés. Savage a déclaré que si les résidents remarquent des problèmes, ils doivent appeler le 311 afin que le personnel puisse suivre et résoudre les problèmes.

Des dizaines de milliers de personnes sont privées d’électricité dans toute la municipalité.

Savage s’inquiète de l’onde de tempête avec la prochaine marée haute, après des conditions dangereuses samedi matin.

« Bien que nous ne connaissions pas encore l’impact total de ce système de tempête, nous savons que les régions côtières ont connu une haute mer et une onde de tempête à marée haute ce matin », a déclaré Savage.

En conséquence, les traversiers de Halifax Transit ont été mis hors service. Les parcs municipaux, les centres de loisirs et les bibliothèques ont également été fermés.

Savage a déclaré que la plupart des usines d’Halifax Water fonctionnent bien, mais que certaines fonctionnent sur une alimentation de secours, ce que la municipalité surveillera de près.

Une panne de Bell a également été signalée dans la région de Dartmouth vers 14 heures.

« Les fournisseurs de services travaillent avec la province et nous fournissent des informations », a déclaré la directrice de la gestion des urgences, Erica Fleck.

Elle a déclaré que HRM n’avait aucune mise à jour sur l’heure de restauration.

Dans un publier sur les réseaux sociaux, Bell Aliant a déclaré qu’elle constatait une certaine congestion du réseau sans fil dans les zones connaissant des pannes de courant généralisées. Il a indiqué que les équipes déployaient des générateurs « là où cela est nécessaire et en toute sécurité ».

1/2 À mesure que la tempête évolue, nous constatons une certaine congestion du réseau sans fil dans les zones soumises à des pannes de courant généralisées. Nos équipes déploient des générateurs là où cela est nécessaire et en toute sécurité. – Bell Aliant (@Bell_Aliant) 16 septembre 2023

La police régionale d’Halifax a déclaré qu’elle répondait à un certain nombre d’informations faisant état de lignes électriques tombées en panne samedi après-midi, les rues étant obstruées par des débris.

La police affirme qu’il y a également un grand nombre de feux de circulation hors service en raison de pannes de courant.

À compter de 16 h, la rue South, entre les rues Queen et South Park, est fermée à toute circulation. La police affirme que la fermeture est due à des débris tombés d’un bâtiment en construction.

La police demande aux gens de rester en dehors des rues de la ville, sauf en cas d’absolue nécessité.

DES INFRASTRUCTURES AFFAIBLIES

HRM s’attend à des dommages structurels sur certaines routes à la suite de cette tempête, notant les récents dégâts causés par les incendies et les inondations.

« Bien sûr, nous ne le saurons pas tant que nous ne serons pas en mesure de sortir après l’événement et de faire quelques évaluations », a déclaré la directrice générale Cathie O’Toole.

« Nous avons également encore des ordres de travail ouverts suite aux inondations de l’été, nous savons donc qu’il y a certaines routes et certaines zones où il y aurait eu une certaine faiblesse suite à la dernière inondation. »

Une femme a du mal à maintenir sa tente debout au campement du parc Victoria à Halifax, lors de la tempête post-tropicale Lee, le samedi 16 septembre 2023. (Source : LA PRESSE CANADIENNE/Kelly Clark)

ABRIS CONTRE LES TEMPÊTES

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse gère des refuges d’urgence pour les sans-abri.

Savage a déclaré que la municipalité travaille avec la province pour déplacer les personnes qui vivent dans la rue ou dans des campements vers des refuges.

« Les navigateurs de rue ont visité les sites de campement pour informer les gens des options d’hébergement. Certains refusent de déménager, mais nous en avons aidé beaucoup à se mettre en sécurité », a déclaré Savage.

Il a déclaré que les bénévoles de Halifax Ground Search and Rescue continuent de vérifier le bien-être de ceux qui choisissent de ne pas partir.

Des refuges ont été ouverts au centre communautaire Captain William Spry à Spryfield, à l’église unie St. Matthews au centre-ville d’Halifax et à Beacon House à Lower Sackville.

Les centres de confort ne sont pas ouverts au grand public pour le moment.

« HRM n’a pas ouvert d’abris de manière préventive comme nous l’avons fait dans le passé », a déclaré Fleck.

« Nous n’en avons pas vu le besoin et nous n’avons toujours personne qui a besoin d’un refuge, à part ceux qui sont sans abri, mais une fois la tempête passée et que nous serons en mesure de faire une évaluation complète, nous faites-le pendant que nous traversons la tempête.

