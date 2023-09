Lee passe à la tempête post-tropicale alors qu’elle se rapproche de son atterrissage au Canada atlantique

Les habitants de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se préparent à l’ouragan Lee alors qu’il se rapproche de toucher terre dans le Canada atlantique.

Lee est passé à une tempête post-tropicale tôt samedi alors qu’il s’approche de l’atterrissage, mais les vents restent à une force de catégorie 1 de 130 km/h en son centre. On s’attend toujours à ce que la tempête apporte de fortes pluies et des vents violents dans les Maritimes.

Selon le météorologue Ryan Snoddon de la CBC, la trajectoire de la tempête s’est déplacée vers l’est depuis hier et elle devrait maintenant toucher terre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, près de Baccaro Point dans la municipalité du district de Barrington.

La tempête se déplace plus rapidement que prévu, dit Snoddon, et le centre de la tempête devrait maintenant se déplacer sur terre vers midi samedi.

Jusqu’à présent, les rafales de vent les plus élevées se situent entre 90 et 110 km/h dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et entre 30 et 60 mm de précipitations sont tombées dans cette même région.

Plus de 50 000 personnes sans électricité en Nouvelle-Écosse

Certaines régions de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont ​​commencé à ressentir l’impact de la tempête vendredi soir, avant son arrivée prévue.

Dès 7 heures du matin samedi, plus de 50 000 clients de Nova Scotia Power étaient sans électricité, la plus forte concentration se trouvant dans la municipalité régionale d’Halifax, sur la rive sud de la province et dans la vallée de l’Annapolis. Pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, Carte des pannes d’Énergie NB répertorie 1 504 clients sans électricité.

Énergie NB dispose d’une équipe de 700 personnes en attente pour aider en cas de pannes d’électricité. Nova Scotia Power a déclaré que Digby, Shelburne et Yarmouth étaient ses plus grandes zones de préoccupation, c’est pourquoi des équipes y ont été envoyées avant la tempête. Maritime Electric, qui fournit de l’électricité à l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que plus de 100 personnes dans son équipe attendaient de répondre.

Toutes les traversées de Northumberland Ferries entre Wood Islands, Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, Nouvelle-Écosse, samedi sont annulés.

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, obtenez vos mises à jour Storm sur CBC Lite . Il s’agit de notre site Web en texte uniquement à faible bande passante.

Bay Ferries a annulé ses traversées du samedi et du dimanche entre Bar Harbour, Maine et Yarmouth.

Bay Ferries a également traversées du samedi annulées entre Digby, Nouvelle-Écosse, et Saint John.

Marine Atlantique a a reprogrammé ses traversées du samedi entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Port Aux Basque, à Terre-Neuve, jusqu’à dimanche, si le temps le permet.

De nombreux vols à destination et en provenance de la région ont été annulés. Toute personne envisageant de voyager doit vérifier le statut de son vol auprès de sa compagnie aérienne.

Dans une publication sur les réseaux sociaux vendredi soir, Sécurité publique Canada a conseillé aux gens d’éviter les voyages non essentiels et d’économiser autant que possible les batteries de leur téléphone pendant la tempête.