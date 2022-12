Lee Myung-bak, ex-président sud-coréen, est gracié

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a gracié Lee Myung-bak, l’ancien président qui a été condamné à une peine de 17 ans en 2020 pour corruption et détournement de fonds, a annoncé mardi le bureau de M. Yoon. La grâce entrera en vigueur mercredi.

La grâce présidentielle permettrait à M. Lee, 81 ans, de sortir d’un hôpital de Séoul, où il recevait des soins pour des maladies chroniques, sans retourner en prison. Cela annulerait également les 15 années restantes de sa peine et annulerait les 8,2 milliards de won sud-coréens impayés, soit 6,4 millions de dollars, de l’amende de 13 milliards de won que les tribunaux lui ont infligée. Les accusations portées contre M. Lee comprenaient la collecte de pots-de-vin et le détournement de plus de 30 milliards de wons.

La grâce de M. Lee, qui a été président de 2008 à 2013, vise à “restaurer le potentiel d’une Corée du Sud unie par l’intégration pannationale”, a déclaré mardi le ministère de la Justice dans un communiqué.

En plus de M. Lee, la grâce a été appliquée à plus de 1 300 autres civils, politiciens de haut niveau et anciens fonctionnaires reconnus coupables de corruption, de pots-de-vin, d’ingérence électorale et d’autres crimes en col blanc, y compris des personnes qui ont servi pendant l’administration d’un autre ancien président, Park Geun-hye.