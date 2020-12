Lee Mead a été testé positif au coronavirus quelques jours avant Noël.

La star de Holby City sera désormais obligée de passer la période des fêtes seule et s’isolera pendant 10 jours après avoir contracté le virus hautement contagieux.

L’homme de 39 ans regrettera malheureusement de passer Noël avec sa fille bien-aimée Betsy, 10 ans, qu’il partage avec son ex-femme Denise Van Outen.

Lee sera également déchiré de sa petite amie Issy Szumniak pour les vacances.

La star du feuilleton avait prévu de passer le jour de Noël avec Betsy et Issy, avec son fils Alfie, mais malheureusement, Lee va maintenant passer la journée seule dans l’isolement.







(Image: BBC / Kieron McCarron)



Un représentant de l’acteur a déclaré à Mirror Online que Lee subissait régulièrement des tests de coronavirus au milieu de la pandémie alors qu’il était coincé dans les répétitions d’une pantomime de la Belle au bois dormant à Milton Keynes.

Bien que le feu soit clair pendant plusieurs semaines consécutives avant que le spectacle ne soit finalement annulé en raison de la réglementation de niveau 3, la star de Holby City a été testée positive pour Covid-19 lors de sa toute dernière répétition.

La source a révélé: «Lee s’isole dans son appartement de Southend pour le moment après avoir eu un test positif la semaine dernière – il doit s’isoler pendant 10 jours.







(Image: BURTON MAIL / Bennett PR)



«Il espérait avoir le jour de Noël avec sa petite amie Issy et son fils Alfie et sa fille Betsy, mais pour le moment, ces projets ont dû être abandonnés afin qu’ils fassent Noël quand il sortira de l’isolement.

Malgré un test positif, Lee ne souffre d’aucun symptôme majeur.

«Heureusement, il ne se sent pas trop mal», a déclaré son représentant.







(Image: BBC)



«Il n’avait aucun symptôme – bien qu’il ait dit avoir mal à la tête – mais il a eu de la chance qu’il ait passé le test la semaine dernière avant de rentrer chez lui pour passer Noël suite à l’annulation du Milton Keynes Panto en raison des restrictions de Covid.

C’est un coup dur pour Lee qui vient de sortir son premier single de Noël, My Arms For Christmas.







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Le clip vidéo spécial met en vedette son père Stephen, un travailleur clé au milieu de la pandémie.

Lee offre 1000 billets pour sa tournée en 2021 Lee Mead My Band and Me à des travailleurs clés membres du syndicat GMB.

La tournée débute le 3 septembre et se termine le 31 octobre 2021.