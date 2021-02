Lee Mason se retire en tant que quatrième officiel pour Sheffield United vs Liverpool

Lee Mason s’est retiré de ses fonctions pour le choc de Liverpool contre Sheffield United en raison d’une blessure musculaire qu’il a subie à la fin de la victoire très controversée de West Brom contre Brighton.

Sous le feu, Mason devait être le quatrième officiel de l’affrontement à Bramall Lane, mais a maintenant été remplacé par John Brooks.

Mason a été fortement critiqué pour la façon dont il a géré un but refusé à Brighton lors de leur défaite 1-0 contre les Baggies samedi.

Les Seagulls avaient remporté un coup franc dans une position dangereuse à la 28e minute, et leur défenseur Lewis Dunk a demandé à Mason s’il pouvait le prendre rapidement.

Mason a semblé indiquer que c’était OK en sifflant, mais juste avant que l’effort de Dunk n’atteigne le fond du filet, il a changé d’avis en sifflant une fois de plus.

Après avoir semblé revenir sur sa décision une fois de plus et avoir accordé le but, un contrôle VAR a finalement exclu définitivement le but au milieu de scènes farfelues aux Hawthorns.

Après le match, Dunk a critiqué la performance de Mason et a déclaré: « C’est embarrassant. C’est une décision horrible. J’ai dit à l’arbitre » puis-je le prendre? « , Il a sifflé et je l’ai pris.

« Juste parce que vous avez tellement de pression du banc et des joueurs, vous ne pouvez pas refuser le but. VAR ne sait pas ce qu’il a dit. »