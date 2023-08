Lee Mason revient pour former les arbitres malgré la chute de l’EPL

L’ancien arbitre de Premier League Lee Mason aurait été réembauché par Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) cet été. Mason avait précédemment démissionné de son poste d’arbitre de match plus tôt dans l’année après une grave erreur alors qu’il était en service. Bien qu’il ne revienne peut-être pas sur la touche, PGMOL a ramené Mason pour former des arbitres.

Courrier Sport affirme que Mason travaillera désormais avec les arbitres de la Premier League, de l’EFL et de la Super League féminine. Cependant, le point de vente rapporte que l’ancien arbitre se concentrera principalement sur la Ligue 1 et la Ligue 2. PGMOL n’affectera soi-disant Mason à aucune tâche VAR.

Lee Mason était auparavant responsable d’une erreur massive de VAR

Mason a d’abord été abandonné par la Premier League pour une énorme erreur lors du match nul d’Arsenal avec Brentford en février. Il a finalement quitté son emploi entièrement six jours plus tard. Alors qu’il travaillait dans le stand VAR, l’arbitre vétéran n’a pas remarqué qu’un joueur des Bees était en position de hors-jeu pour son seul but.

Les rediffusions ont montré que Christian Norgaard était au moment où le ballon lui a été joué avant le but égalisateur de Brentford. Le milieu de terrain a récupéré le ballon et l’a traversé vers Ivan Toney, qui a ensuite mis le ballon dans le filet. Mason a passé en revue le but, mais n’a jamais tracé les lignes de hors-jeu à l’écran pour vérifier si Norgaard était hors-jeu. Le tirage au sort est intervenu à un moment où les Gunners se battaient pour un titre de Premier League avec les éventuels vainqueurs de Manchester City.

Les changements récents de PGMOL ne sont pas bien accueillis par les joueurs

La réintroduction de Mason est la dernière d’une série de mouvements douteux de PGMOL. L’organisation a récemment annoncé qu’elle réprimerait la perte de temps pendant la saison 2023/24. Bien que le mouvement soit une idée intéressante, les joueurs ne sont pas satisfaits de la décision. Kevin De Bruyne et Raphael Varane ont déjà affirmé que le temps supplémentaire aura un impact négatif sur les joueurs sur le terrain.

Avant de quitter son poste en février, Mason a été arbitre professionnel pendant 15 ans. Il a réussi à travailler près de 300 matchs de Premier League au total au cours de sa carrière d’officiel.

PHOTO: IMAGO / Action Plus