Lee Mason hors VAR après les erreurs Newcastle-Palace, Man U-Arsenal

Premier League VAR Lee Mason ne sera pas en fonctions normales lors des prochains matchs de l’EPL. Ce week-end, Mason a attiré l’attention en raison d’une paire de décisions controversées de deux matchs. Récemment, l’ancien arbitre de 50 ans a pris sa retraite des fonctions sur le terrain pour passer à un officiel VAR.

Appels controversés

Les deux décisions douteuses récentes de Mason ont rejeté les objectifs qui avaient été initialement donnés. Le premier incident impliquait une faute supposée sur le gardien de Crystal Palace, Vicente Guaita, juste au moment où le ballon pénétrait au fond des filets. Les rediffusions ont clairement montré que le défenseur du palais Tyrick Mitchell, le joueur qui a marqué le but contre son camp, a poussé le milieu de terrain de Newcastle Joe Willock à Guaita. Malgré cela, Mason a conseillé à l’arbitre Michael Salisbury de jeter un second regard sur l’incident.

Non seulement l’implication de Mason dans la pièce n’était pas nécessaire, mais les rediffusions affichées à l’écran se concentraient sur le mauvais angle. Il y avait une vue claire de la poussée de Mitchell qui était à peine vue par Salisbury.

Mason était alors de nouveau en poste au VAR le lendemain alors que Manchester United accueillait Arsenal. Les Gunners étaient apparemment devant en début de match grâce à un but de Gabriel Martinelli. Néanmoins, Mason a conseillé à l’arbitre Paul Tierney d’examiner une éventuelle faute de Martin Ødegaard menant au but. Tierney a ensuite refusé le premier but du match. La faute en question s’est produite à moins de 10 mètres de l’endroit où Tierney se trouvait sur le terrain.

Arsenal frappe en contre et Gabriel Martinelli marque. Mais le but est refusé en raison d’une faute de Martin Odegaard sur Eriksen. 📺 : @USA_Network & @TelemundoSports #MyPLMorning | #MUNARS pic.twitter.com/2DT9f77wOC – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 4 septembre 2022

Lee Mason suspendu du spot VAR

Ces deux appels controversés impliquant Mason n’étaient pas les seuls titres VAR du week-end. West Ham a également marqué un but à la 90e minute du match pour leur refuser un point à Chelsea. L’officiel du VAR, Jarred Gillett, a demandé à l’arbitre Andrew Madley d’examiner une éventuelle faute sur le gardien des Blues. Les rediffusions de cet incident ont montré que le contact était assez apprivoisé.

Bien que la Premier League ait condamné l’appel du match de Chelsea, ainsi que l’incident Newcastle-Crystal Palace, Gillett et Madley seront sur le terrain pour arbitrer les matchs ce week-end.

